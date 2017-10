Faites comme Martine et votez à l’ADISQ

La chef du Bloc québécois fait sa part pour mobiliser le web derrière une cause très importante... la chanson de l’année au Gala l’ADISQ.

Au beau milieu d’une actualité riche et folle et ce depuis plusieurs jours, Martine Ouellet a peur que les Québécois oublient l'importante cause de la chanson francophone.

Je viens de voter pour la chanson de l'année du #Gala #ADISQ 2017. J’ai vraiment hâte d’y être pour célébrer le talent d’ici. @ADISCQ_ pic.twitter.com/crY7XZ9NoU — Martine Ouellet (@martineouellet) 26 octobre 2017

Prenez votre destinée en main et allez voter pour votre chanson préférée de l’année sur une des plateformes de l’ADISQ.

Car il suffit de se rappeler de certains gagnants des dernières années pour se motiver.

2016 : Ton départ - Marc Dupré

2015 : Paradis City - Jean Leloup

2014 : On leur a fait croire - Alex Nevsky

2013 : Nous sommes les mêmes - Marc Dupré

2012 : Sans cri ni haine - Marie-Mai

2011 : On va s'aimer encore - Vincent Vallières

2010 : Cache-cache - Maxime Landry

2009 : Fais-moi la tendresse - Ginette Reno

2008 : Je veux tout - Ariane Moffatt

2007 : Dégénérations - Mes Aïeux

2006 : Évangéline - Annie Blanchard

2005 : Les Étoiles filantes - Les Cowboys Fringants

2004 : J't'aime tout court - Nicola Ciccone

2003 : Et c'est pas fini - Star Académie

Bref, le gala de l’ADISQ est dimanche à 20h sur ICI Radio-Canada Télé.