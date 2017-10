Imagine Dragons: après deux chansons, c’était dans la poche

À sa première visite à Québec, Imagine Dragons est débarqué en territoire conquis, jeudi soir, au Centre Vidéotron. Il n’a fallu que deux chansons pour décréter que ce premier rendez-vous avec le groupe américain allait se conclure par un triomphe.



Ce fameux moment où on sent que la chimie entre un artiste et son public opère à plein régime, il s’est produit quand la bruyante foule de près de 12 000 fans a spontanément pris la relève de Dan Reynolds pour chanter les dernières lignes de It’s Time, le tout premier simple en carrière de la formation, alors que le concert prenait son envol.

Le quatuor, qui devient quintette en concert, a vraiment lancé la soirée en force, en musique comme en paroles. D’entrée de jeu, un Dan Reynolds émotif a tenu à lancer un message d’espoir en lien avec la fusillade qui a fait 59 victimes à Las Vegas, là d’où provient le groupe.

« Je suis fier de ma ville. S’il y a une chose que j’ai apprise, c’est de ne pas avoir peur. La musique nous gardera toujours unis », a-t-il lancé après avoir avoué que les membres d’Imagine Dragons sont les « musiciens les plus chanceux au monde ».

Lumineuse communion

Chanceux et aussi audacieux. Le groupe a joué avec le feu en repoussant à la toute fin de la soirée la livraison de ses gros succès radiophoniques, dont Believer et I Bet My Life. Il a plutôt fait le choix de mettre de l’avant le matériel d’Evolve, son plus récent album.

Sauf qu’on a pu se rendre compte que les dragons avaient suffisamment de chansons porteuses dans leur répertoire pour éviter les temps morts. On pense entre autres à Demons, moment de lumineuse communion après un appel du chanteur à ne pas stigmatiser les gens qui, comme lui, souffrent de dépression. Ou encore On Top of The World, qui a fait danser tout le monde dans la bâtisse.

D’une rare intensité, Reynolds a été le point de mire toute la soirée pendant que derrière lui, le reste de la troupe assurait une présence plus discrète mais efficace, principalement dans les segments les plus rock.

Imagine Dragons nous a aussi fait le coup de la scène secondaire, un truc de plus en plus répandu chez les stars et qui a servi de plateau pour une jolie reprise de I Won’t Back Down, du regretté Tom Petty.

Sans surprise, le clou de la soirée a été le spectaculaire feu d’artifices de percussions pour Radioactive, celle que tout le monde attendait et qui n’a déçu personne, soyez-en assuré.

Grouplove : rude pour les oreilles

Pour rester poli, disons qu’on n’a pas eu droit à la plus grande performance vocale de l’histoire quand le groupe californien Grouplove est venu nous chanter, ou plutôt hurler, son indie pop vitaminée en première partie.

La dynamo Hannah Hooper et surtout son partenaire au chant Christian Zucconi nous ont écorché les oreilles d’un bout à l’autre, bâclant au passage des reprises de Space Oddity, de David Bowie, et de Sabotage, des Beastie Boys. Dommage, car ils ont quelques compositions intéressantes dans leur répertoire.

On restera avec une bien meilleure impression de K Flay, qu’on revoyait pour la deuxième fois en trois mois à Québec (elle a ouvert pour P!nk sur les Plaines) et dont le hip-hop épicé de rock a touché plusieurs fois la cible.