La boucherie du député libéral Norbert Morin visée par 120 constatations de non-conformité

Le ministre Laurent Lessard a commandé une vérification interne au MAPAQ concernant une centaine de constats de non-conformité attribués à la boucherie du député libéral Norbert Morin, qui n'ont mené qu’à deux amendes.



Le FM93 révélait jeudi matin que le député de Côte-du-Sud n’avait écopé que de deux amendes du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, malgré quelque 120 constatations de non-conformité sur une période de sept ans.

Des récidives en matière de malpropreté, d'aliments périmés, d'absences de dates de péremption, de contamination, de lavage des mains inadéquat et de pièces défectueuses ont été soulevées à la Boucherie Richard Morin inc. Plusieurs autres rapports d’inspection auraient aussi été tablettés, selon un inspecteur.

Norbert Morin a tout d’abord tenté de prendre ses distances face à la compagnie, dont il est le premier actionnaire. Il a affirmé en ondes qu’une certaine «Diane Gendron» gérait l'entreprise. L’élu a toutefois rapidement été forcé de concéder que Mme Gendron est... sa conjointe.

Questionné à l’entrée du caucus libéral jeudi, le député a minimisé les faits, affirmant que sa boucherie était un «beau commerce» dont il est «fier». «On corrige à mesure qu’il y a un constat, a-t-il déclaré. On s’améliore à chaque constat, on s’améliore.»

«Les inspecteur viennent, il y a un constat, on travaille avec les inspecteurs, les employés corrigent à la prochaine visite. C’est ce qu’on fait depuis toujours», a-t-il affirmé, ajoutant qu’à «chaque visite» du MAPAQ, «il y a quelque chose qu’on doit corriger et on le corrige».

Norbert Morin, dont le bureau de comté est voisin du bureau régional du MAPAQ, nie avoir interféré de quelque façon que ce soit dans le processus d'inspection. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation a tout de même mandaté son sous-ministre de «vérifier que le traitement et le processus d’inspection et d’analyse et de pénalités suit les règles».

«J’ai demandé de me faire rapport là-dessus», a résumé le ministre Laurent Lessard, rappelant que le MAPAQ émet des avis de correction et, s’il y a lieu, des infractions. «Le mandat, ce n’est pas de donner des amendes, c’est d’obtenir les corrections. Et ça comprend aussi les amendes qui sont liées à la non conformité. En général, le processus doit être respecté», a-t-il ajouté.

Le leader parlementaire de la Coalition avenir Québec, François Bonnardel, s’attend à des explications. «M. Morin avait une soue à cochons, a-t-il commenté. C’est extrêmement inquiétant de voir un élu, propriétaire d’une boucherie, qui aurait pu s’en sauver parce qu’il est un élu. N’importe quelle boucherie privée, après autant de rapports, aurait dû fermer ses portes.»