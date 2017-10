Labeaume promet un projet résidentiel sur le terrain d’Anacolor

Convaincu que le gouvernement honorera sa promesse de relocaliser Anacolor, Régis Labeaume a présenté son plan pour un développement résidentiel à la place de l’usine de Cap-Rouge.

Le maire sortant a rencontré mercredi le ministre responsable de la région, Sébastien Proulx. Il dit avoir obtenu l’assurance «que le gouvernement allait honorer sa promesse de relocaliser Anacolor». Quant à l’offre d’achat de la Ville de Québec pour le terrain, au montant de 1,6 million $, elle est toujours sur la table.

Sauf que le terrain que M. Labeaume avait identifié à Beauport pour relocaliser l’entreprise ne fait plus partie de l’équation, a indiqué le politicien. Ce sera au gouvernement de trouver l’espace pour les futures installations d’Anacolor.

«On va mettre urbanistes de la Ville à l’ouvrage pour développer du résidentiel sur le terrain d’Anacolor», a promis le candidat à la mairie, accompagné de la candidate du secteur, Marie-Josée Savard. Il prévoit bâtir un édifice de quatre étages sur le terrain. Juste à côté, le garage municipal sera démoli et un édifice de deux à trois étages s’intégrera au nouveau développement. Cette dernière propriété appartient déjà à la Ville.

En tout, ce sont 14 000 m2 qui seront développés. On veut garder un accès public à la rivière et aménager un parc sur une bande de terrain riveraine. Le zonage a été ajusté en conséquence en décembre dernier. Une négociation devra aussi s’enclencher avec le CN qui possède un lot dans le secteur.

Le maire sortant se défend d’agir prématurément, alors que l’entreprise est encore en opération sur les lieux. «On ne travaille pas pour l’entreprise, on travaille pour les gens qui sont là. La Ville leur confirme qu’elle a une entente verbale et le gouvernement confirme qu’il va relocaliser Anacolor.»

Aucun délai n’a cependant été précisé. «C’est à eux (le gouvernement) à donner l’agenda. Nous, on va s’accrocher à eux autres.»

M. Labeaume a précisé que ce sera ensuite un projet municipal et non gouvernemental. «Quand la transaction sera faite, on sera prêts demain matin à aller en appel de propositions» pour trouver des promoteurs intéressés à développer le projet.