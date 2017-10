L’APCHQ déplore que le taux de propriété au Québec soit le plus faible au pays

MONTRÉAL – L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a demandé jeudi que des mesures soient prises par la province pour hausser le nombre de ménages propriétaires du logement qu’ils habitent.

Avec un taux de propriété de seulement 61,3 % en 2016, le Québec est au dernier rang des provinces du Canada concernant la proportion de résident vivant dans un logement qu’ils possèdent, selon les données dévoilées mercredi par Statistique Canada. L’APCHQ déplore que ce taux n’ait pas bougé depuis cinq ans et qu’il se situe bien en deçà de la moyenne canadienne à 67,8 %.

«Depuis plusieurs années, l'APCHQ demande que des mesures pour favoriser l'achat d'une première propriété soient mises en place. Malheureusement, aucune mesure réelle n'a été instaurée et le constat est on ne peut plus clair: l'inaction a fait en sorte que le Québec est demeuré bon dernier au Canada pour le taux de propriété», a mentionné François-William Simard, vice-président Développement stratégique et Communications de l'APCHQ.

Cette association représentant les entrepreneurs en construction propose notamment d’abolir la «taxe de Bienvenue» pour les premiers acheteurs, de permettre à des parents de transférer une partie de leur REER, sans pénalité, à leurs enfants pour les aider à devenir propriétaire ou d’instaurer un programme québécois d’aide à la mise de fonds pour l’achat d’une première propriété.

«Sans des mesures concrètes, il ne fait aucun doute que la situation continuera à stagner au Québec dans les prochaines années. Les données publiées par Statistique Canada démontrent qu'il est temps, plus que jamais, d'agir pour permettre aux jeunes familles de devenir propriétaires. Nous encourageons le gouvernement du Québec, et plus particulièrement la nouvelle ministre de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Lise Thériault, à se pencher sur cette question le plus rapidement possible», a ajouté M. Simard.