Le concierge est remis en liberté

Après sa période de détention et une évaluation psychiatrique, le concierge de 47 ans de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a pu regagner son domicile, jeudi, afin de suivre un traitement médical approprié à sa condition de santé.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Nicole Ouellet, a demandé un délai jusqu’au 9 janvier prochain afin de déterminer si elle demandera une deuxième expertise médicale pour savoir si le concierge était bel et bien criminellement non-responsable au moment des événements du 26 septembre dernier, comme le suggère une première expertise.