Le conducteur Tom Harding reconnu pour sa prudence

« Il vérifiait tout », a affirmé M. Gendreau, au jour 15 du procès de Tom Harding et de deux autres ex-employés de la MMA, Richard Labrie et Jean Demaître, accusés de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes.

« Des wagons provenaient de Dakota, si je me souviens, et descendaient à travers le Canadien Pacifique jusqu’à la MMA, qui les amenait plus loin », a-t-il expliqué, jeudi, aux membres du jury.