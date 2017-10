Le projet pestiféré

Le maire sortant de Lévis est furieux parce qu’il ne sait plus comment justifier son retrait du projet de SRB sans paraître incohérent ni démontrer qu’il a fait preuve d’électoralisme.

Pendant les deux années où les maires sortants ont travaillé sur le projet de SRB, M. Lehouillier était de loin son meilleur promoteur. En mars 2015, il affirmait que « la seule façon d’éviter un troisième lien entre les deux rives, c’est d’aller de l’avant rapidement avec cette formule-là, c’est aussi simple que ça ».

Il vantait les mérites du SRB, « projet exceptionnel, voire historique », qui donnerait à peu près les mêmes résultats que le tramway pour un milliard $ de moins.

En 2016, il affirmait aussi qu’on vivait un moment historique avec la venue du SRB, qui permettait de mettre en place « une véritable colonne vertébrale entre les deux rives ». Le SRB remplirait, selon lui, les conditions prioritaires à la réussite du transfert de l’automobile vers l’autobus : rapidité et convivialité.

Puis, en janvier 2017, M. Lehouillier a déchanté pour une question de coûts, a-t-il prétexté. Pourtant, ce que les documents mis en lumière par la journaliste Stéphanie Martin démontrent, et ce, pour la première fois, c’est que M. Lehouillier a dit non à une proposition qui lui aurait permis de rester dans le projet et d’obtenir, à coût nul, ce qu’il réclame aujourd’hui à grands cris : une connexion pour ses citoyens et un meilleur transport en commun sur son territoire.

Citoyens pénalisés

Habitué de mener sa petite campagne tranquille, où il mise sur la continuité sans être trop dérangé, M. Lehouillier s’est emporté hier. Il n’a toutefois pas été plus clair sur ses motivations, pas plus qu’il ne l’a été en entrevue éditoriale récemment.

Mauvais promoteur pour le projet, qu’il a mal expliqué, Régis Labeaume ne dit pas tout lui non plus par rapport à son abandon. Il est difficile d’avoir l’heure juste de part et d’autre. Sauf qu’un constat s’impose : les Lévisiens seront les plus pénalisés, pour les mauvaises raisons.

En attendant, les deux élus font la triste démonstration qu’il leur serait difficile de travailler de concert. C’est reparti pour la guerre de clochers.