Léa Clermont-Dion porte plainte contre Michel Venne

« La surprise, j’ai droit à une ‘‘promotion’’. Je dois accompagner le grand boss pendant quelques jours. Je déchante un peu quand je constate que mon idole est étrange et déplacée. Je déchante tout court quand je me fais agresser. Je ne comprends pas ce qui m’arrive, je suis sous le choc. Je quitte mon emploi, bouleversée et cynique », raconte-t-elle.

Elle se dit inspirée par le nouveau mouvement #MoiAussi, où plusieurs personnes connues et moins connues ont dénoncé des inconduites sexuelles de la part de personnalités publiques comme Éric Salvail et Gilbert Rozon.

« Je parle, parce que dénoncer, c’est un acte concret d’empowerment. J’ai pris la décision de ne plus avoir honte, de me tenir la tête haute », écrit-elle.

« On est tous sous le choc. On est une petite équipe, majoritairement féminine. On est tous féministes et c’est quelque chose qu’on condamne vivement », a-t-elle commenté.