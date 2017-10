Léa Clermont-Dion porte plainte contre Michel Venne pour agressions sexuelles

L’animatrice et auteure Léa Clermont-Dion affirme avoir déposé une plainte à la police mercredi contre Michel Venne, journaliste et fondateur de l’Institut du Nouveau Monde, pour agressions sexuelles.

Les événements remonteraient à l’année 2008, alors que Mme Clermont-Dion avait 17 ans et qu’elle travaillait pour l’Institut du Nouveau Monde pour l’été. Michel Venne était son patron.

«C’est un intellectuel, journaliste et fondateur de l’Institut du Nouveau Monde, une organisation politique de participation citoyenne. [...] Je déchante un peu quand je constate que mon idole est étrange et déplacé. Je déchante tout court quand je me fais agresser. Je ne comprends pas ce qui m’arrive, je suis sous le choc. Je quitte mon emploi, bouleversée et cynique. Mon idole est mon ennemi. Je le déteste et le méprise.»

Eric Bolte/Agence QMI

Dans un long message publié sur sa page Facebook, l’activiste explique que si la dénonciation a pris plusieurs années, ce serait entre autres en raison de l’implication de Lise Payette.

Léa Clermont-Dion affirme qu’à l’époque du mouvement agression non-dénoncée, en 2014-2015, elle avait fait une première sortie publique, sans toutefois nommer publiquement son agresseur. Comme les rumeurs circulaient dans le milieu médiatique, la chroniqueuse au journal Le Devoir Lise Payette lui aurait téléphoné et l’aurait incitée à se rétracter. La féministe, que Léa Clermont-Dion idolâtrait à l’époque, lui aurait fait signer une lettre.

«Elle me dit que j’ai fait du tort à un ami. Cet ami, c’est Michel Venne qui brigue la direction du journal Le Devoir. Par ma faute, il n’aura pas le poste me dit-elle. J’ai « brisé cet homme, sa famille ». Elle me demande de me rétracter, car « après tout, je n’ai pas été violée ». Elle me demande de signer une lettre réfutant les faits.»

Lise Payette Photo Le Journal de Montréal, Chantal Poirier

Deux ans plus tard, dans la foulée du mouvement #MoiAussi, Léa Clermont-Dion a décidé de dénoncer et de porter plainte à la police. Vous pouvez lire son message complet ici.