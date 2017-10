Les Astros formidables... les gérants lamentables

Le deuxième match de cette Série mondiale était la suite d’un bon film western de Clint Eastwood, le dernier debout sort gagnant.

La remontée des Astros fût remplie d’émotions. La présence de Justin Verlander au monticule était la clef du succès, mais sa contre-performance a failli coûter la victoire. Un vrai meneur joue un rôle important malgré ses insuccès. Après que les Dodgers eurent provoqué l’égalité en prolongation, il y a un joueur qui attendait les Astros dans l’abri. Le meneur de l’équipe, Justin Verlander, qui venait de quitter le vestiaire, vêtu de ni de son haut d’uniforme ou de son blouson, seulement son chandail à manches coupées. Justin ne s’est pas acharné sur son sort car pour lui, le but ultime c’est la victoire. Il s’est rendu dans l’abri avec un seul but dans sa tête : les motiver.

Lors des quatre dernières Séries mondiales, la formation avec la meilleure moyenne de présences sur les buts et la meilleure moyenne de puissance a triomphé. Cette année, ce sont les Astros qui détiennent cette fiche. Grâce à leur offensive les Astros ont remporté le deuxième match.

Dave Roberts: échec et mat

Earl Weaver, l’un des meilleurs gérants de l’histoire du baseball, a déjà déclaré: «les joueurs qui gagnent les matchs et les gérants les perdent». Le deuxième match a justifié la philosophie de Weaver.

Le gérant des Astros, A.J. Hinch, et celui des Dodgers, Dave Roberts, ont oublié qu’un releveur numéro peut rarement retirer six frappeurs dans un même match. Ken Giles, des Astos et Kenley Jansen, des Dodgers ont saboté l’avance de leur équipe.

Dave Roberts, des Dodgers, a connu un match lamentable. Ses nombreux changements de lanceurs tôt dans le match lui ont couté la victoire. Gérer au baseball c’est comme jouer aux échecs: stratégie, décision et mémoire. Lors du deuxième match de la classique d’autonome, les Astros ont infligé l'échec et mat au gérant des Dodgers.