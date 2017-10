Les espions canadiens démoralisés par leur climat de travail

OTTAWA | Le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault, a reconnu mercredi que son organisme est miné par un climat de travail tendu en raison de diverses problématiques, dont le harcèlement au travail.

Cette sortie fait suite à la publication d'un rapport dans lequel des employés du bureau du SCRS à Toronto interrogés par une firme externe ont fait été d'une «baisse du moral généralisée» et d'un «manque de confiance en la direction».

Certains des employés rencontrés entre avril et juin 2017 ont même parlé d'un «club de dinosaures» en évoquant plusieurs comportements, dont des «cris», des «jurons», des «remarques offensantes et inappropriées» ainsi que des cas de «manque de respect», de «dénigrement» et de «misogynie».

Plusieurs des employés rencontrés ont aussi fait état du favoritisme qui existe au sein de l'organisation et soutiennent que les décisions sont prises de façon arbitraire.

«La baisse du moral est généralisée et la négativité draine l'énergie des employés et des gestionnaires. [...] Un bon nombre d'entre eux sont désabusés et découragés et songent à quitter l'organisation», peut-on lire dans le rapport qui avait été commandé à la suite d'une plainte pour harcèlement.

David Vigneault a assuré prendre les conclusions de rapport au sérieux. «Comme je l’ai déjà expliqué, le SCRS ne tolère en aucune circonstance le harcèlement, la discrimination et l’intimidation. Je tiens fermement à diriger un organisme où chaque employé fait la promotion d’un milieu de travail exempt de harcèlement et propice au traitement équitable de tout un chacun. Je suis fier de travailler avec des employés aussi dévoués et je demeure déterminé à régler les problèmes qu’ils ont soulevés», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Bien que l'enquête ait été menée seulement dans les bureaux de Toronto, M. Vigneault croit «que les informations qu’elle a permis de recueillir seront utiles dans tout le SCRS.»

Le directeur a souligné que des améliorations ont été apportées au cours des deux dernières années, notamment grâce à une formation obligatoire pour tous les employés, et que le SCRS «poursuit l’élaboration de nouvelles mesures pour répondre aux préoccupations recensées dans le rapport».