Les meilleurs moments du troisième débat

Les trois principaux candidats à la mairie de Québec s’affrontaient, jeudi midi, lors d’un débat radiophonique organisé par le consortium des cinq radios parlées de Québec. Il s’agissait du troisième et dernier débat des chefs entre Régis Labeaume, Anne Guérette et Jean-François Gosselin. Les échanges ont été particulièrement animés. Voici quelques-uns des meilleurs échanges survenus sur l’heure du midi, dans les studios du Collège Radio Télévision de Québec.

«Pour ceux qui s’inquiètent, j’ai toujours le feu sacré et j’adore ma ville. Ça fait dix ans que je la gère et pour moi, c’est la ville la plus dynamique au pays.»

- Régis Labeaume

«M. Gosselin, on ne peut pas diriger la ville quand on n’a qu’une seule idée. M. Labeaume, on ne peut pas diriger la ville quand on n’a plus d’idées.»

- Anne Guérette

«Mme Guérette, pourquoi les gens du nord et de l’est auraient droit à un moins bon service que les gens de la haute-ville ? Est-ce que vous trouvez ça équitable ?»

- Régis Labeaume

«Le projet qu’on propose, il dessert tout le monde avec des parc-o-bus en périphérie sur tout le territoire. Ce réseau-là, à court terme, il touche tout le monde.»

- Anne Guérette



«Vous avez dit aussi que vous ne mettriez pas un sou de plus dans le RTC. Vous allez faire comment pour améliorer le service ?»

- Anne Guérette à Jean-François Gosselin



«Il y a beaucoup d’argent, on peut faire mieux, on peut optimiser. Il y aura un ménage à faire au niveau de la direction générale où les salaires sont faramineux. Ajouter d’autobus et changer les trajets, ça ne coûte pas nécessairement plus cher.

- Jean-François Gosselin



«Est-ce que vous niez qu’il va y avoir plus de trafic à l’est avec un tunnel ou un pont ? C’est tu possible ou vous niez ça ?»

- Régis Labeaume à Jean-François Gosselin



«M. Labeaume, vos données n’incluent pas le transport lourd (...) Moi, j’habite à Beauport. Le trafic où va être le troisième lien, il n’est pas là, il est en ville.»

- Jean-François Gosselin



«Il n’y a absolument rien dans votre programme au niveau économique à part le troisième lien.»

- Anne Guérette à Jean-François Gosselin



«Il y a une personne à Québec qui pense que l’économie va mal, je viens de le trouver, c’est M. Gosselin.»

- Régis Labeaume



«Oui, ça va bien, mais il faut prendre les décisions aujourd’hui pour s’assurer qu’il y ait un projet d’avenir... Si on n’attire pas les jeunes, on est morts.»

- Anne Guérette



«Si je comprends bien, vous dites que les jeunes veulent un tramway ? Les jeunes, la première chose qu’ils veulent, c’est de s’acheter une voiture.»

- Jean-François Gosselin



«C’est assez incroyable de voir un jeune comme vous qui a une vision aussi ancienne des transports.»

- Anne Guérette



«Là, vous nous dites qu’il faut aller chercher de la main d’œuvre à Montmagny avec le troisième lien. Il y a déjà une pénurie de main d’œuvre là-bas. Votre projet est écrit sur le coin d’une table, ça se peut tu ?»

- Régis Labeaume à Jean-François Gosselin



«C’était tu sérieux votre plan d’aller recruter à Montmagny ? C’est ça votre plan pour la pénurie de la main d’œuvre ?»

- Régis Labeaume à Jean-François Gosselin



«Avant d’aller recruter en Europe ou en France, je sais que le vin est peut-être meilleur là-bas, mais là, les gens de Lévis et de Montmagny ne peuvent pas venir travailler à Québec parce qu’ils sont pris dans le trafic.»

- Jean-François Gosselin répond à Régis Labeaume



«Votre priorité, c’est le SRB, mais vous ne pouvez pas le dire, vous avez un agenda caché. Vous ne pouvez pas demander un chèque en blanc aux gens. Dites-nous quel est votre projet ?»

- Jean-François Gosselin à Régis Labeaume



«Il faut trouver le bon tracé pour aller servir les gens de la Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg. Ils le méritent autant que les gens de la haute-ville.C’est un peu schizophrénique le SRB. Il faut choisir le tracé avant le moyen.»

- Réplique de Régis Labeaume



«Nous, on est les seuls qui avons un plan concret. M. Gosselin veut ajouter des autobus mais il ne sait pas trop où et M. Labeaume, lui, demande un chèque en blanc.»

- Anne Guérette



«Cet été, le maire a joué au pompier pyromane dans le dossier de la piste cyclable sur Dalhousie.»

- Jean-François Gosselin



«Pompier pyromane, c’est tellement bien dit, c’est ce qu’on vit depuis dix ans. On est toujours en train de réparer après avoir fait des erreurs.»

- Anne Guérette



«Vous avez traité la population de grands talents et d’apprentis sorciers, je vous donne la chance de vous excuser.»

- Jean-François Gosselin à Régis Labeaume



«C’est parce que je parlais de vous.»

- Réponse de Régis Labeaume



«C’est clair qu’il y a un vent de changement à Québec. La preuve : j’ai été la cible de mes deux adversaires aujourd’hui.»

- Jean-François Gosselin