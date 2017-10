Loi sur la neutralité religieuse: Vallée a-t-elle commis un outrage au Parlement?

Les contradictions de Stéphanie Vallée sur l’application de la loi sur la neutralité religieuse de l’État sont un outrage au Parlement, dénoncent les partis d’opposition.



Le leader parlementaire péquiste Pascal Bérubé, qui a l’appui de la CAQ et de Québec solidaire, croit que Mme Vallée a induit les élus en erreur lors d’une passe d’armes avec la députée Agnès Maltais en septembre. Mme Maltais voulait savoir à ce moment si le visage d’un passager devait être découvert «pendant tout le trajet d’autobus». Mme Vallée répondit par l’affirmative.



Mme Maltais est revenue à la charge en lui demandant si la formulation «lors de la prestation de service» signifie que le visage doit être découvert durant tout le trajet en autobus. «C'est ça. C'est clair. Puis, et j'avoue que peut-être les explications que j'ai pu donner n'étaient peut-être pas claires, aussi claires que ça. Je tiens à réitérer, c'est durant la durée de la prestation de service, puis il y a des motifs qui expliquent ça», a rétorqué Mme Vallée.



C’est aussi cette version des faits que défend Stéphanie Vallée le jour de l’adoption de la loi.



Après une fin de semaine où le gouvernement Couillard s’est fait durement critiquer dans le Canada anglais, Mme Vallée a changé son fusil d’épaule. Dans une mise au point, elle a affirmé mardi que sa loi «n'oblige pas une personne à conserver son visage découvert s'il n'y a pas d'interaction avec un employé du service de transport». «Les propos tenus lors de l'adoption d'un projet de loi sont importants pour comprendre l'intention du législateur. Ils sont d'ailleurs souvent utilisés par les tribunaux», a noté Pascal Bérubé.



Pas de contradiction, selon Fournier



Le leader libéral Jean-Marc Fournier ne croit pas qu’il y a eu outrage. Il s’appuie sur une décision antérieure du président Jacques Chagnon et cite qu’il «faut plus qu'un témoignage non préparé et malhabile, car un témoignage faux ou incomplet implique une intention sous-jacente qui doit être démontrée».



«L'opposition accuse la ministre d'avoir voulu tromper, mais ne plaide et ne conclut qu'à une simple contradiction dans les déclarations», a déploré M. Fournier.



Il nie lui-même toute contradiction dans les affirmations de Stéphanie Vallée et remarque qu’elle a tenu des propos «cohérents et constants» puisqu’elle a toujours fait référence au concept «d’interaction», nécessaire pour demander le visage dévoilé.



C’est le président de l’Assemblée nationale qui doit trancher sur cette question.