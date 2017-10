Arrestation de Guy Ouellette: un communiqué de l'UPAC imprécis, déplore le ministre Barrette

Les explications fournies par l’Unité permanente anticorruption à la suite de l’arrestation du député libéral Guy Ouellette sont imprécises, déplore le ministre Gaétan Barrette.



L’UPAC a publié un communiqué de presse en matinée, jeudi, confirmant l’arrestation d’un individu, «qui s’est avérée nécessaire, entre autres pour sécuriser des éléments de preuve ainsi que pour empêcher que les infractions se continuent ou se répètent». Le nom du député Ouellette n’apparaît nulle part dans la missive.



«Quand on arrête quelqu’un, il doit y avoir des raisons. Là, on est dans les hypothèses. Le communiqué, en ce qui me concerne, n’est pas suffisamment précis. Ça vaut ce que ça vaut», a commenté le ministre de la Santé, à la sortie de la période des questions.



Selon lui, cette communication ne permet en rien de faire la lumière sur les circonstances et évènements ayant mené à l’interception de son collègue. «Les ramifications de cette information-là sont infinies et pourraient même exclure M. Ouellette. C’est infini, les possibilités, a-t-il ajouté. Le seul sentiment que j’ai, c’est un sentiment d’interrogation. On est en attente.»



Plus de transparence

Tous les partis d’opposition ont d’ailleurs réclamé plus de transparence de l’UPAC dans cette affaire. «Moi, je ne veux pas condamner un député. S’il y a des gens qui ont des reproches à lui faire, ils auront à l’exprimer», a commenté le député péquiste Pascal Bérubé, qui souhaite obtenir des réponses de l’organisation à cet effet.



«On s’attend à ce que l’UPAC puisse nous fournir de l’information sur ce qui est arrivé. C’est quand même grave. C’est un député de l’Assemblée nationale, c’est un président de commission qui préside le projet de loi 107 sur l’indépendance de l’UPAC», renchérit-il.



Même son de cloche chez François Bonnardel, de la Coalition avenir Québec. «Je demande la transparence de la part de l’UPAC là-dessus, je pense que ce serait important d’avoir toutes les informations là-dessus pour être sûr d’avoir l’heure juste», a-t-il commenté, qualifiant l’arrestation d’un député de situation «extrêmement grave».



Beaucoup d’énergie pour une fuite

Selon Québec solidaire, il importe que le commissaire à la lutte contre la corruption explique quels motifs sérieux ont poussé à l’arrestation de Guy Ouellette, tout en ramenant «menottes aux mains» les responsables «du scandale du financement illégal du Parti libéral».



Le député Amir Khadir se questionne à savoir pourquoi l’UPAC a déployé autant d’énergie pour trouver la source de la fuite journalistique, alors que l’enquête Mâchurer roule depuis quatre ans. «Il y a de sérieuses questions à poser sur la priorité des dossiers à l’UPAQ», a-t-il ajouté.



«Là, ce qu’on veut obtenir, c’est une détermination de la part de l’UPAQ aussi importante pour aller au bout des enquêtes que ce qu’on a entendu hier. On parle de six corps de police, qui ont été mis ensemble dans une opération secrète pour trouver des sources», renchérit M. Bérubé.

Bons mots

Tous n’avaient que de bons mots pour Guy Ouellette. «Il a consacré sa vie à la recherche de la vérité, il a pris des risques importants comme enquêteur de police, il a fait un travail exemplaire comme président de commission», rappelle M. Bérubé.



Le bureau de M. Khadir a communiqué avec celui du député libéral, afin de lui assurer son appui. «Je n’ai aucune raison de douter de ce monsieur-là, de son intégrité, de sa probité», a commenté le député solidaire.