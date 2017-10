Marie-Josée Bourassa : psychopeintre passionnée

Marie-Josée Bourassa ne voit pas beaucoup de différence entre ses deux passions : la peinture et son métier de psychologue. Assise devant ses patients ou avec un pinceau dans les mains, elle poursuit le même objectif : faire du bien aux autres.

« Je fais de la thérapie par mes toiles », dit-elle en riant, à la Galerie L’Articho, là où se déroule une de ses deux expositions en cours à Québec en ce moment.

La galerie de la rue Saint-Vallier accueille Paysages intérieurs, une série de toiles abstraites et semi-figuratives apaisantes, aux couleurs légères, où la lumière se fraie toujours un chemin quelque part entre les traits doux et texturés de l’artiste. Ces toiles représentent des paysages intérieurs de l’être humain et invitent à l’introspection.

« Mes toiles abstraites parlent plus de l’intériorité, d’un regard en soi. Je suis quelqu’un de calme, alors ça doit jouer sur les couleurs que je choisis de représenter », explique-t-elle.

À son exposition de la bibliothèque de Saint-Augustin, ce sont des toiles figuratives et très colorées qui constituent Éternelle beauté, parures saisonnières. Elle convie les visiteurs à faire un temps d’arrêt dans leur quotidien fou pour contempler la beauté des saisons qui se dégage de ses différents paysages.

Ce n’est que depuis deux ans que la psychologue s’investit plus intensément dans son loisir et, déjà, les expositions se succèdent. « J’ai réussi en psychologie parce que j’ai travaillé beaucoup, et j’applique la même recette », soutient-elle.

Photo Didier Debusschère

Construire un dialogue

Marie-Josée Bourassa n’est pas une artiste qui crée pour exprimer des émotions négatives ou son côté sombre, bien au contraire. Pour elle, le parallèle entre l’art et la psychologie est une évidence.

« Je suis fondamentalement quelqu’un qui voit le verre à moitié plein. Je crois qu’il y a des blessures, des côtés plus sombres, mais il y a des qualités et de la beauté dans tous les paysages, dans toutes les personnes. Même si j’abordais la tristesse comme thématique, ce qui ressortirait, c’est qu’au-delà de la tristesse, il y a quelque chose de lumineux », confie l’artiste autodidacte, tombée dans la peinture à l’âge de 13 ans.

Elle ne crée pas nécessairement à partir d’une inspiration quelconque, mais joue avec les couleurs et suis son instinct, de façon évolutive, en prenant pour point de départ ce qu’elle met sur la toile. « Comme dans mon métier, c’est un échange, un dialogue qui se construit graduellement. »

Photo Didier Debusschère

Sculpture

Au milieu de la vingtaine de toiles exposées à L’Articho se dresse une sculpture de plâtre, sur un socle rocailleux. Il s’agit d’une première expérience pour l’artiste. Elle a peint derrière le profil de son propre visage moulé un paysage intérieur.

« J’ai adoré faire ça, dit-elle. Je prévois en faire d’autres, j’ai plein d’idées. Je pourrais faire des mains, par exemple. »

L’exposition Paysages intérieurs est présentée à la Galerie L’Articho jusqu’au 11 novembre. Le vernissage a lieu vendredi soir entre 17 h et 19 h. Éternelle beauté, parures saisonnières se déroule à la Bibliothèque Alain-Grandbois, de Saint-Augustin, jusqu’au 5 novembre.