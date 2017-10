Onze ans de prison réclamés pour «un meurtrier chanceux»

La Couronne réclame 11 ans de pénitencier pour « un meurtrier chanceux » qui a battu, poignardé et enflammé son meilleur ami.

Malgré de graves brûlures sur 50 % de son corps et de nombreuses plaies, le jeune homme alors âgé de 19 ans a survécu.

« André Daigle est un meurtrier chanceux », a résumé jeudi le procureur de la Couronne, Me Mathieu Locas.

Ce dernier a réclamé une peine substantielle de 11 ans de pénitencier pour l’homme de 20 ans, qui a plaidé coupable à des chefs de tentative de meurtre et d’incendie criminel en juin dernier.

Sans crier gare, Daigle et Sarrazin ont commencé à frapper la victime à coups de barre de fer. Puis, Sarrazin a poignardé Michael Fitzgerald au cou et au flanc gauche.

« Quand on parle de faire disparaître des preuves, on ne parle pas d’un chiffon. M. Fitzgerald a été mis en feu, il faisait partie de la preuve », a insisté Mathieu Locas au palais de justice de Joliette.

La victime a passé trois mois dans un coma artificiel et a eu besoin de greffes de peau pendant sa convalescence. Il a conservé d’importantes cicatrices.

« Le pire dans tout ça, c’est la trahison... Je n’ai jamais pensé que mon meilleur ami pouvait me faire ça », a témoigné Michael Fitzgerald jeudi, devant la juge de la Cour supérieure, Johanne St-Gelais.

Deux ans et demi plus tard, les raisons qui ont poussé André Daigle à tenter de tuer son meilleur ami demeurent nébuleuses.

D’après la Couronne, il aurait volé de l’argent à Michael Fitzgerald et aurait voulu camoufler ses traces.

« Plus longtemps on le garde en prison, moins c’est sûr qu’on va en faire un citoyen exemplaire », a plaidé Me Pierre Brunelle.