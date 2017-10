Pluies abondantes: des rivières sous surveillance

Les rivières Chaudière et Famine sont sous surveillance par la Sécurité civile, à plusieurs points stratégiques en Beauce et à Saint-Lambert-de-Lauzon en raison des pluies abondantes.

Alors que les niveaux des rivières sont habituellement surveillés lors de la crue des eaux, au printemps, la pluie des derniers jours – et celle de ceux à venir – force la Sécurité civile à surveiller des plans d’eau plus à risque de débordement.



En ce moment, les rivières Chaudière et Famine sont en hausse, alors que plus de 30 millimètres de pluie est annoncé d’ici dimanche, dans la région de Québec.



Plus de détails à venir...