Pu capable

Avant, c’étaient seulement les jeunes, mais maintenant, tout le monde s’autorise. Il faut que ça arrête avant que ça devienne une normalité. C’est impoli, inutile et même wisigoth. Je parle du cellulaire emmerdeur à table. On se prépare à manger ensemble, on y pense depuis longtemps et on célèbre un beau moment. C’est pas le temps de tout estomper pour des « t’es où ? », « quesse-tu fais, là ? », etc. Imaginez si Jésus-Christ avait répondu à tous ses appels lors du lunch de la dernière Cène ? Il y serait encore. Manger en tête à tête, en famille, entre amis ou pour affaires, c’est un moment privilégié. Ne me faites pas croire que l’appel entrant est plus important que votre repas. On devient souvent mal à l’aise, c’est choquant et déplacé. En ne leur répondant pas à l’heure du midi ou à celle du souper, les appeleux vont finir par comprendre qu’il y a des moments où on ne dérange pas le monde. Et ne me faites pas pleurer avec les pseudo-urgences.