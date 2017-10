Que les tickets redeviennent précieux

Lundi matin, j’avais un message sur mon téléphone : « Salut le Pic, peux-tu me trouver deux tickets pour le 27 ? Je les paye bien entendu... »

Je sais que ça peut paraître amusant et surprenant, mais fut un temps, il y a 25 ans, où mon surnom était « le Pic ».

Comme un ex-beau-frère, c’est sacré, j’ai appelé Camille Estephan : « Je suis désolé, je n’ai plus un seul billet à vendre. Même les tickets que je pouvais offrir à mes courtiers ou à certains clients sont vendus. Je n’ai pas de siège pour moi, je vais suivre les combats sur une chaise près du ring », a répondu le promoteur.

J’ai rappelé « Ti-Lou » pour le prévenir. Il était déçu, mais il comprenait.

Plus tard, autre appel : « Je pense que pour le 16 décembre à Place Bell, faudrait pas prendre de risque. Je serais acheteur de deux places à une table ringside. Si tu connais du monde... », a-t-il lancé.

Justement, je connais du monde. J’ai appelé Jean-Marc Gagné, monsieur Ringside en personne, et Jean-Charles Lajoie. Tous deux prévoyaient acheter une table pour six pour le 16. Et tous deux voulaient faire ça vite parce qu’on a entendu dire que les tables s’envolaient, pour parodier le poète.

Je pense que je vais réussir à caser mon « Lou »...

LA RARETÉ DES TICKETS

C’est justement la mission que s’est donnée Camille Estephan pour la prochaine année. Rendre le billet essentiel, désirable, obligatoire. Et mettre fin à l’orgie de billets donnés qu’on semble soupçonner aux galas de boxe depuis quelques années. « Nous, à part pour certains commanditaires, nous ne donnons pas de billets. Le spectacle est de grande qualité, si le fan veut venir encourager ses favoris, nous avons des tickets à un prix qui peut lui convenir. Il faut que cesse cette pratique des billets donnés », de soutenir M. Estephan.

C’est le cas pour vendredi le 27 au MTelus l’ancien Métropolis, et on s’attend à ce que les billets pour le combat de championnat du monde entre David Lemieux et Billy Joe Saunders soient tous vendus bien avant le 16 décembre. On peut être plus patient pour acheter ses tickets quand il y en a 20 000 à vendre. Mais à la Place Bell, le risque est plus grand de passer à côté de l’événement.

DU TROC

Du côté de GYM, Yvon Michel a des explications sur l’évolution de la vente des billets et sur le nombre de places données. Il réfute complètement que l’arrivée de PBC et de Al Haymon dans le paysage québécois ait changé la donne. « Il s’est toujours donné des tickets dans la boxe québécoise. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire.

Souvent, nos commanditaires préfèrent recevoir des billets de faveur qu’un chèque pour leurs services. Ils reçoivent plus en valeur et peuvent inviter leurs clients avec ces billets. Mais pour nous, c’est un troc qui fait notre affaire. Ça nous aide à faire fonctionner l’entreprise », de dire Yvon Michel, hier, lors d’une entrevue.

Mais il ajoute que 1000 billets donnés dans une foule totale de 4000 spectateurs, ça paraît beaucoup plus que 1000 tickets de faveur quand il y a 10 000 fans dans un édifice. « Je dirais qu’on a toujours offert environ 1000 tickets de courtoisie. Mais avec Éric Lucas, Lucian Bute ou Jean Pascal, ça ne paraissait pas. Depuis que l’industrie a perdu ces locomotives, le ratio devient beaucoup plus important, j’en conviens », dit-il.

AU TOUR DE DAVID LEMIEUX

Aucun boxeur n’a eu un lien aussi étroit avec les amateurs que Lucas et Bute. Sauf peut-être, mais d’une autre façon, Jean Pascal. Adonis Stevenson a attiré la télévision américaine au Québec, mais il n’a pas connecté émotivement avec le public.

Camille Estephan est convaincu que David Lemieux a la capacité de tirer sur ses épaules la boxe québécoise. « David est de loin le boxeur le plus populaire et le plus aimé au Québec. Et il tire très fort aussi aux États-Unis », dit-il.

Yvon Michel reconnaît que si Lemieux offre une grande performance à Laval, ça pourrait effectivement être le cas. « Il ne faut pas oublier non plus que la télévision payante est de loin supérieure à ce que c’était. On vend plus d’abonnements pour un combat dans les années de grandes foules », dit-il.

RESTE TVA SPORTS

Effectivement, il y a la télévision. Les grands combats internationaux se retrouvent à la télévision payante. Mais TVA Sports s’investit dans la boxe locale. Ainsi, vendredi soir, TVA Sports présentera les gros combats en direct du MTelus. Et ce ne sera pas la première expérience du réseau en ce sens. « Depuis le jour 1 du lancement de la chaîne, nous avons cru en la boxe québécoise. Nous avons de bons boxeurs, c’est un sport passionnant et notre engagement est sérieux », soutient Serge Fortin, le grand manitou de la chaîne.

« Quand on regarde la qualité de la boxe au Québec, le nombre de champions du monde qu’on a produits au cours des dernières années, on est en droit de se dire que Montréal et le Québec sont un peu le Las Vegas du nord. Il y a une solide base d’amateurs et comme diffuseur, nous voulons être associés à ce succès », ajoute M. Fortin. Si ça se passe le moindrement bien, avec des victoires d’Artur Beterbiev en novembre et de David Lemieux en décembre, trois champions du monde passeraient les Fêtes à Montréal.

Quand même, comme le dirait Mario, c’est quelque chose...

DANS LE CALEPIN

C’était le lancement, hier soir chez Québecor, du gros livre racontant les exploits des 100 meilleurs joueurs du Canadien. Je peux juste dire que ce n’est pas un livre comme les autres. Il a été écrit et édité par plaisir et dans le plaisir par les journalistes du Journal et ça se sent dans l’écriture. Il y a des passages qui sont magiques. Et ils sont nombreux. Ça n’arrive pas souvent dans ce genre de livre.