Remparts: une opportunité pour les recrues à la ligne bleue

Les blessures d’Andrew Picco et de Tomas Dajcar ouvrent la porte à la ligne bleue aux vertes recrues des Remparts, qui entendent bien saisir à deux mains l’opportunité qui s’offrent à elles.



Si le rôle des autres défenseurs réguliers de l’équipe a pris de l’importance depuis que les deux géants sont tombés au combat, c’est aussi vrai pour les jeunes Gabriel Villeneuve et Braeden Virtue, qui ont dû s’armer de patience plus souvent qu’autrement depuis le début de la saison.



Or, voilà que Villeneuve et Virtue étaient tous les deux en uniforme mercredi lors de la visite de l’Océanic de Rimouski et ce sera vraisemblablement le cas jusqu’à ce que les Remparts saluent le retour des éclopés.

Villeneuve a participé à six rencontres au cours desquelles il a été blanchi de la feuille de pointage. Pour l’heure, le jeune homme de 17 ans veut continuer à faire ce qui lui a valu des fleurs de l’entraîneur Philippe Boucher dans les derniers jours en ne se compliquant pas trop la vie sur la patinoire.

«Il faut juste que je joue ma game, soit d’être simple et efficace. Il faut que je continue à faire les choses simples. L’une de mes principales qualités est que j’aie une bonne première passe. Même quand je ne joue pas, Marc Fortier et Benoît Desrosiers [les entraîneurs adjoints] travaillent beaucoup avec moi [dans les entraîneurs réservés aux réservistes]. On s’améliore dans les entraînements», a souligné ce produit des Élites de Jonquière.

Le désir de Virtue

Âgé de 16 ans, Virtue partageait un discours semblable à son coéquipier, lui qui a œuvré dans cinq rencontres.

«Oui, c’est mon but de saisir l’opportunité en jouant du mieux que je peux, et quand les gars reviendront au jeu, je veux être le premier joueur en liste pour retourner dans l’alignement. je veux simplement donner le meilleur de moi-même et faire en sorte que l’équipe continue à gagner», a émis l’Américain, qui savait qu’il devrait passer son tour en se joignant aux Remparts en raison de son inexpérience.

Les liens tissés par Villeneuve avec les vétérans Mikaël Rodiboux et Benjamin Gagné l’aident à voir le verre à moitié plein quand il est exclu de l’alignement.

«Ils me parlent beaucoup et c’est bon pour ma confiance. Ça me donne un regain. Puis, l’équipe va bien, en partie grâce à notre éthique de travail», a-t-il poursuivi.

Question de confiance

Le capitaine Matthew Boucher est revenu sur les propos du paternel, qui avait affirmé après la victoire de mercredi que fiston avait dû changer de bâton afin de provoquer un électrochoc à sa touche de marqueur. Boucher a marqué les cinquième et sixième buts des siens contre Rimouski, comme quoi la stratégie a semblé fonctionner!

«Souvent, le hockey, ça passe dans la tête et j’avais plus de misère à trouver le fond du filet ces temps-ci. Je ne peux pas te dire si c’est une question de bâton ou non. Pour ma part, je dirais que c’est une question de confiance et de retrouver les bâtons avec lesquels je jouais lors des deux dernières années, où je n’avais pas de misère à marquer des buts, ça a porté ses fruits», a avoué l’attaquant de 20 ans qui revendique six filets en 14 rencontres, répétant que son unique objectif est «de gagner».

Philippe Boucher se donnait jusqu’à vendredi matin pour décider de l’identité de son gardien partant pour le duel en soirée contre les Cataractes, à Shawinigan.