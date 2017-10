Rouge et Or et Stingers: des équipes motivées

Glen Constantin est convaincu que la fin du dernier match entre les deux équipes servira de motivation aux Stingers de Concordia.

« Si la même chose nous était arrivé, je me servirais de la fin de match comme motivation, a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval. C’est le match où ils sont passés le plus près de nous battre. On doit traiter ce match comme le plus important de la saison, peu importe ce qui s’est passé avant. On devra être prêt physiquement et mentalement parce qu’on va affronter une équipe très motivée. »

« Le match contre Concordia représente un piège émotif, de poursuivre le pilote lavallois. Contre Montréal, nous avons laissé beaucoup d’énergie et d’émotion sur le terrain. Nous avons martelé le message toute la semaine de ne rien prendre à la légère. »

Mickey Donovan convient que la défaite de 12-8 du 24 septembre lui sert dans sa préparation. À la ligne de 10 du Rouge et Or, une passe incomplète sur le dernier jeu du match avait mis fin aux espoirs des Stingers. Sur la séquence précédente, le maraudeur Kevin McGee avait plaqué James Tyrell alors que le receveur se trouvait dans une position vulnérable sans subir les foudres des officiels, ce qui lui a valu ultérieurement une suspension d’une partie.

« J’ai mis les gars au défi de joueur 60 minutes et de ne pas se fier aux appels des officiels, a raconté l’entraîneur-chef des Stingers. La victoire aurait pu aller d’un côté comme de l’autre, mais on doit compléter le travail cette fois-ci. On a encore un goût amer dans la bouche. »

Hommage aux finissants

Si le Rouge et Or a besoin d’une victoire pour s’assurer le championnat de la saison régulière, les Stingers ne bougeront pas au classement, peu importe le résultat du match. Une victoire et ils retrouveront le Rouge et Or en demi-finale la semaine prochaine à Québec alors qu’une défaite les conduira au CEPSUM face aux Carabins.

« On n’a pas gagné sur notre terrain contre Laval depuis 2003, a rappelé Donovan qui évoluait avec les Stingers à l’époque en compagnie de son frère Patrick. On possédait une bonne avance à la demie avant que le Rouge et Or réduise l’écart dans les 30 dernières minutes. On avait finalement gagné 38-30. Peu importe notre adversaire en séries, ça va être un match difficile. »

« On va honorer nos finissants à l’occasion de ce dernier match de la saison régulière et on veut offrir une bonne performance pour eux, d’ajouter l’ancien secondeur étoile. Nous avons de grandes attentes. » Parmi les finissants, on retrouve notamment Trenton Miller, Robby Haine et Mickaël Côté.

Blessures

Ennuyé par une blessure récurrente au cou, le centre Louis-Gabriel Beaudet a repris l’entraînement, jeudi, mais c’est la recrue Nicolas Guay qui se retrouvait encore avec la première unité. Blessé à une épaule, mercredi, le demi de coin Émile Chênevert était absent et Carl Achy a pris la relève.

Edward Godin, l’ailier défensif de l’ombre

Auteur de trois sacs lors du dernier match, Edward Godin a causé bien des maux de tête au front offensif des Carabins.

« Ce fut un de mes bons matchs en carrière, a indiqué l’ailier défensif du Rouge et Or de l’Université Laval. On a réussi à mettre de la pression sur le quart-arrière et j’ai obtenu des sacs, mais ce fut un effort collectif. C’est la première fois en cinq ans à Laval que je réussis trois sacs dans la même partie. »

La ligne défensive a connu un fort match face aux Bleus. « C’est impossible de dire que nous sommes rendus où l’on voudrait être parce que nous avons encore des choses à améliorer, a souligné Godin, mais on voit une progression depuis le début de la saison et tout le monde comprend son rôle. Contre Concordia qui mise sur une grosse ligne offensive et de grands bloqueurs, il faudra avoir un bon levier et se débarrasser des blocs. »

Émotif

Parce que son coéquipier Mathieu Betts est un joueur d’exception, Godin évolue parfois dans l’ombre, même s’il occupe le premier rang dans le RSEQ avec huit plaqués pour pertes et le second avec cinq sacs tout juste derrière Betts à 5,5.

« Ce n’est pas un problème, a assuré le produit du CNDF qui a passé un contrôle antidopage du Centre canadien pour l’éthique dans le sport, mardi. Mathieu est un gars humble et super gentil. J’aime jouer avec lui et il m’aide à être meilleur. En raison de l’attention que l’adversaire lui porte, ça m’aide à me rendre au quart-arrière. »

Godin en est à ses derniers milles avec le Rouge et Or. « C’est fou comme la fin approche, a-t-il indiqué. Ça va être émotif à la fin, mais je veux continuer de m’amuser et d’apprécier chaque moment. Je vis une très belle dernière année. »

À son retour au jeu, Marc-Antoine Pivin a capté quatre passes pour 29 verges face aux Carabins après avoir raté quatre parties en raison d’une blessure à une cheville. « Je n’étais pas si rouillé, a-t-il mentionné. Le plus important était de gérer toute l’émotion entourant le match contre Montréal. C’était spécial en raison de l’enjeu et de la foule. Après une série, je suis retourné dans le moule comme si je n’avais jamais quitté. »