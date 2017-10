Saputo met la main sur l'entreprise australienne Murray Goulburn

MONTRÉAL | Le transformateur laitier Saputo a annoncé jeudi soir avoir conclu une entente visant l’acquisition de l’entreprise australienne Murray Goulburn dans le cadre d’une transaction évaluée à 1,29 milliard $ CAN.

L’acquisition, a précisé Saputo par communiqué, s’effectuera «sur une base sans endettement et sera financée au moyen d'un nouveau prêt bancaire établi».

Devant normalement se conclure au cours du premier trimestre de 2018, la transaction a été recommandée unanimement par le conseil d’administration de Murray Goulburn «en l’absence de proposition supérieure». Les actionnaires de Murray Goulburn, qui compte 2300 employés, doivent l’approuver, de même que l’Australian Competition and Consumer Commission.

Selon Saputo, l’ajout des activités de Murray Goulburn permettra de bonifier et de compléter sa Division Produits laitiers (Australie). «En acquérant un acteur bien établi dans l'industrie, la Société affirme sa volonté de renforcer sa présence sur le marché australien. Saputo entend poursuivre ses investissements dans sa plateforme australienne et continuer à développer ses activités nationales et internationales», a-t-on indiqué.

Au cours de la dernière année terminée en juin dernier, Murray Goulburn a réalisé des revenus d'environ 2,5 milliards $ CAN et des bénéfices d'environ 78 millions $ CAN.

11 usines

Avec ses 11 usines en Australie et en Chine, Murray Goulburn est présente dans plusieurs marchés à travers le monde par le biais de ses marques Devondale, Liddells et Murray Goulburn Ingredients. Elle propose entre autres du lait de consommation, de la poudre de lait, du fromage, du beurre, des breuvages laitiers et du lait maternisé.