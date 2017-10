Soirée double pour une cause unique

Le Carrefour international de théâtre tiendra sa soirée-bénéfice d’Halloween ce soir, dès 17 h 30 à la Poudrière de l’Esplanade (100, rue Saint-Louis) sous la coprésidence d’honneur d’Aude Lafrance-Girard et Alain Girard, respectivement directrice générale et président de l’Hôtel Château Laurier Québec.

La soirée sera articulée en deux temps. Le cocktail dînatoire sera ponctué d’animations des collaborateurs du Carrefour et sera suivi, dès 20 h, d’un party-bénéfice d’Halloween en compagnie d’artistes, de bénévoles et d’amis du festival. www.carrefourtheatre.qc.ca

Jonction pour Elles

Photo courtoisie

La Fondation Jonction pour Elles a eu la main heureuse avec son nouveau concept du souper-spectacle jumelé à son concours Chantons pour Elles présentés le 18 octobre dernier, à l’Anglicane de Lévis, sous la présidence d’honneur de Julie Suzanne Doyon, directrice générale de la société immobilière IMAFA. La soirée a permis d’amasser une somme record de 66 000 $ (en dollars nets) afin de soutenir la maison d’hébergement la Jonction pour Elles (JPE) de Lévis et ainsi redonner espoir en une vie meilleure au millier de femmes et d’enfants qui vivent de la violence dans leur famille et qui reçoivent des services de la maison d’hébergement. Sur la photo, de gauche à droite : Michelle Paré, directrice de la Fondation (JPE) ; à l’arrière André Fortin, président de la société immobilière IMAFA ; Sr. Monique Paradis, VP du CA de la Fondation ; Micheline Paradis, membre du CA ; Simon Nolet, de Lemieux Nolet, membre du comité organisateur et la présidente d’honneur Julie Suzanne Doyon.

Collaboration Santé Internationale

Photo courtoisie

Evan Price, président et chef de la direction de CO2 Solutions, a accepté la présidence d’honneur de l’événement-bénéfice au profit de Collaboration Santé Internationale, qui vient en aide aux populations des pays en développement dans leurs efforts de prise en charge de leur propre développement en santé et en éducation. Le repas gastronomique et la visite guidée du Monastère se tiendront le samedi 25 novembre, dès 16 h, au Monastère des Augustines, au 77 rue des Remparts, à Québec. Renseignements : Mélanie Tremblay : 418-522-6065, poste 126. www.csiquebec.org.

Chantons pour Elles

Photo courtoisie

Florence Aubry (photo), de Saint-Raphaël de Bellechasse, a remporté le concours Chantons Pour Elles de la Fondation Jonction pour Elles, présenté le 18 octobre dernier à L’Anglicane de Lévis lors d’un souper-spectacle. La jeune femme, qui chante depuis sa tendre enfance, a séduit le jury et le public (appelé à voter) avec sa chanson Oh Darling des Beatles. Elle a mérité une bourse de 1000 $, offerte par la société immobilière IMAFA, ainsi que des cadeaux d’une valeur de plus de 1500 $ offerts par différents partenaires de la région.

Anniversaires

Photo courtoisie

Hillary Rodham Clinton (photo), femme politique américaine, épouse de Bill Clinton, 70 ans... Bernard Thiboutot, directeur, développement commercial et marketing Aéroport Jean-Lesage, 58 ans... Fabienne Larouche, auteure de téléséries, 59 ans... Steve Rogers, lanceur avec les Expos (1973-85), 68 ans... Raynald Brière, vice-président exécutif du conseil, RNC Média, 70 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 26 octobre 2016. Léo Rinfret (photo), 96 ans, fondateur de Rinfret Volkswagen à Lévis... 2014. Oscar Taveras, 22 ans, jeune voltigeur des Cards de St-Louis (LNB)... 2012. Arnold Greenberg, 80 ans, cofondateur des boissons Snapple... 1918. César Ritz, 68 ans, propriétaire de l’hôtel qui porte son nom à Paris (Le Ritz).