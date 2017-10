Statistiques: Des coupables dans seulement 12 % des plaintes

OTTAWA | À peine une plainte sur dix d’agression sexuelle mène à un verdict de culpabilité contre l’agresseur, révèle une nouvelle étude de Statistique Canada. Un chiffre inquiétant qui révèle un système où les agresseurs sont rarement punis, selon un réseau d’intervenants.

Il est rare de voir condamner son présumé agresseur sexuel, si on se fie à la toute première étude sur le cheminement devant la police et les tribunaux de toutes les plaintes d’agression sexuelle jugées « fondées » entre 2009 et 2014.

Dans l’ensemble, 12 % des plaintes d’agression sexuelle déclarées par la police au Canada ont mené à une reconnaissance de culpabilité devant les tribunaux. En guise de comparaison, les voies de fait sont deux fois plus susceptibles de mener à une condamnation (23 %).

« Les affaires d’agression sexuelle ont enregistré une attrition à toutes les étapes du système de justice pénale », résume Warren Silver, un analyste chez Statistique Canada.

Les chiffres sont clairs : lorsqu’une plainte d’agression sexuelle est déposée à la police :

Seulement 41 % mènent à des accusations contre un suspect.

Une sur cinq (21 %) va jusqu’au bout du processus judiciaire, donc ne fait pas l’objet d’un arrêt des procédures, d’un retrait, d’un rejet des accusations ou d’une absolution.

7 % mènent à une peine d’emprisonnement.

L’étude du cheminement de plus 117 000 plaintes d’agression sexuelle a aussi permis aux chercheurs de démontrer que les victimes de crimes sexuels dénoncent l’acte bien après qu’il soit survenu.

Chances diminuées

Or, plus la dénonciation tarde, plus petites sont les chances que l’agresseur soit déclaré coupable, note M. Silver.

« Moins de 10 % des agressions sexuelles dénoncées un an après les faits mènent à une déclaration de culpabilité de l’agresseur. Mais on sait aussi que les victimes de ce type de crime dénoncent souvent plus tard, et ça affecte leurs chances de voir le suspect puni », explique l’analyste.

Il ajoute que les données du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard n’ont pas pu être analysées à cause de l’absence d’identificateurs personnels dans ce type de dossier devant les tribunaux.

Or, ces chiffres reflètent très bien la « malheureuse » réalité sur le terrain au Québec, assure la porte-parole du Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS).