Subaru Viziv Performance: un avant-goût de la prochaine WRX?

Subaru a profité du Salon de l’auto de Tokyo pour dévoiler le volet performance de sa série de concepts Viziv.

Tout nous laisse croire que la prochaine Subaru WRX s’en inspirera.

Subaru Viziv Performance Concept Frédéric Mercier

Esthétiquement, on trouve la Viziv Performance Concept fort jolie. Elle démontre un peu plus d’aplomb que la WRX que l’on connaît. Il ne faut tout de même pas s’emballer trop rapidement étant donné qu’on est encore à l’étape du prototype.

Ses contours d’aile noircis lui confèrent une apparence sportive et agressive. Quant à sa trappe d’aération sur le capot, elle nous rappelle qu’on se retrouve bel et bien devant une Subaru de performances. Les jantes sont également magnifiques.

Subaru Viziv Performance Concept Frédéric Mercier

Chez Subaru, on nous promet une plus grande assistance à la conduite. Dans un monde qui évolue dans cette direction, on ne peut reprocher au constructeur japonais de prendre cette tangente. Or, Subaru ne devrait pas non plus oublier que les acheteurs de ses voitures, surtout celles à caractère sportif, préfèrent garder un contrôle sur la conduite sans se faire mener par le bout du nez par une assistance quelconque.

Comme il ne s’agit encore que d’un concept, la taille du moteur et ses performances ainsi que le prix n’ont pas été dévoilés.

