Terrorisée à l’idée que son père évite la prison à vie

Une jeune Montréalaise qui a perdu sa mère, tuée par son propre père, est terrifiée à l’idée que ce dernier s’en sorte en plaidant la folie, alors que le jury a entamé ses délibérations.

« Il plaide la non-responsabilité criminelle, mais je sais que ce n’est pas vrai, c’était un meurtre prémédité, et un autre verdict serait injuste, complètement injuste », a dit Dania Nehme en entrevue au Journal, jeudi.

La jeune femme de 22 ans attend avec anxiété le verdict du jury au procès de son père Ahmad Nehme, accusé d’avoir tué de 18 coups de couteau Catherine De Boucherville, le 5 juillet 2012, dans sa résidence de LaSalle. Le couple était marié depuis 19 ans.

Dania Nehme était dans le logement, tout comme son petit frère autiste. C’est la fille du couple qui avait appelé la police en entendant les cris de sa mère dans la salle de bain.

« C’est un traumatisme que je devrais porter pour le reste de ma vie, dit-elle. Je suis tombée en dépression, il y a l’anxiété, le stress... je fais des cauchemars presque chaque nuit, toujours à propos de la mort. »

Pour la Couronne, il s’agit d’un meurtre prémédité. La défense, de son côté, a plaidé la folie. Ahmad Nehme a dit qu’il croyait que sa femme le trompait et qu’elle allait le « liquider », avec un prétendu amant, pour sa fortune, même s’il n’avait que des dettes.

« Il sait très bien à quoi il joue. Presque tout ce qu’il a dit ce sont des mensonges », affirme Dania Nehme.

« L’enfer sur terre »

La jeune femme a attendu plus de cinq ans avant que ne débute le procès de son père. Elle a témoigné, expliquant que la vie familiale était comme « l’enfer sur terre ».

« Dans la semaine précédant le drame, mon père m’a dit que, dans l’islam, les filles qui n’étaient pas vierges avant le mariage et les femmes qui trompaient leur mari pouvaient être tuées », explique Dania Nehme.

Et si Mme De Boucherville n’osait pas quitter son mari harcelant, ce serait parce que ce dernier aurait menacé d’envoyer leur fille au Liban et de la marier de force.

Elle avait également peur qu’une plainte ne fasse qu’aggraver le climat de terreur.

« Dès qu’il y a un signe de violence, il faut parler », lance Dania Nehme.

Mais dans le cas de sa mère, et connaissant son père contrôlant, Dania Nehme est convaincue qu’un divorce n’aurait rien changé.

Soutien

Après le décès, Dania Nehme a été accueillie par la famille de sa mère, tandis que son petit frère a été placé en famille d’accueil. Elle n’a jamais lâché l’école malgré son traumatisme, mais elle vit un stress financier.

« Mon père ne m’a rien donné, sa famille à lui ne s’est même pas excusée, déplore la jeune femme. On m’avait remis une bague de ma mère, mais le diamant avait été enlevé. »

Elle peut toutefois compter sur le soutien de ses amis, qui ont lancé une page GoFundMe afin de collecter des fonds pour elle et son petit frère. Lancée au début du procès, la page intitulée « I Stand with Dania Nehme » a récolté un peu plus de 2800 $, sur un objectif de 10 000 $.

« Mon rêve, c’est de vivre avec mon petit frère, et de prendre soin de lui », conclut Dania Nehme, avec un timide sourire.

Ce que Dania Nehme a dit

« J’aime beaucoup ma mère... C’était mon idole. »

« Ça m’a fait beaucoup de peine de savoir que mon père m’a accusée de mentir [dans son témoignage à la cour]. Il a aussi dit douter que j’étais réellement sa fille. »

« C’est blessant et insultant de voir qu’il m’a reniée publiquement. »

« Je crains que mon père envoie quelqu’un pour m’assassiner... Il m’a fait tellement de menaces, j’ai tellement peur de lui. Mon petit frère aussi a encore très peur. »

« Il [Ahmad Nehme] ne mérite pas de voir ses enfants grandir. »