Troisième débat: les candidats à la mairie réagissent

Le troisième et dernier débat à la mairie de Québec, assurément le plus animé des trois, avait lieu dans un studio exigu du Collège Radio Télévision de Québec (CRTQ) sur l’heure du midi. Il était diffusé en direct sur les ondes de plusieurs stations de radio. Au terme de cette joute oratoire, animée par Karina Marceau, les trois adversaires ont livré leurs impressions à la presse.

«Comment un candidat à la mairie peut prétendre qu’avec un troisième lien à l’est, où vont arriver des milliers de voitures à tous les matins, on n’augmentera pas le trafic sur Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency? Je suis vraiment sur le derrière, j’en reviens pas. Au moins, tu dis oui, mais on va trouver des solutions... mais nier que ça n’empirera pas le trafic, je ne comprends rien là-dedans.»

«Je pense que je lui ai posé la question trois fois: “Est-ce que des milliers de voitures vont empirer le trafic à l’est”, il dit non... Il dit qu’il n’y a pas de problème. Les gens de Beauport, ils savent que le matin, le trafic est jusqu’à Seigneuriale. Demandez à ceux et celles qui montent sur Dufferin-Montmorency de quoi ça a l’air. Je n’en crois pas mes oreilles.»



«À un moment donné, il faut qu’il y ait des tests de vérité. Quand il dit que tout est facile, ça ne se peut pas là. Moi, j’en reviens pas là, pas de trafic à l’est...»



«Je pense qu’on lui a répliqué (à Jean-François Gosselin), mais je ne pense pas qu’on l’a attaqué. Je vais me réécouter.»



«J’aurais aimé toutefois que Québec 21 participe aux autres (débats). C’est une absence injustifiable, ce n’est pas comme ça que ça marche. Sur la culture, sur l’économie, ils ne se présentent à rien puis ça, ils sont coupables là-dessus.»



«Il peut arriver n’importe quoi (d’ici la fin de la campagne). Moi, je m’attends toujours au gros mensonge, au gros stunt, à la grosse affaire qui n’est pas vraie puis qu’il va falloir se débattre. Tsé, c’est un style, c’est une culture (...) Quand un adversaire se sent un petit peu pris dans le coin, il peut réagir n’importe comment.»



«C’est intéressant, on a vraiment vécu trois débats différents. À chaque fois, c’était une expérience nouvelle, une formule différente.»



«Aujourd’hui, à la radio, c’était très rapide, le débit était très vite, on n’a pas eu le temps de s’étirer beaucoup. Moi, personnellement, c’est sûr qu’il y a beaucoup de questions auxquelles je n’ai pas eu de réponses, particulièrement de M. Gosselin sur le troisième lien, le boulevard Laurier, la biométhanisation...»



«C’est sûr que Jean-François Gosselin, il arrive depuis quelques mois. Nous sommes, à Démocratie Québec, un parti qui a une vision claire, on a un programme qu’on a construit ensemble, des propositions concrètes et surtout un plan de mobilité. On est les seuls et on sait exactement ce qu’on a à faire dès le 6 novembre prochain.»



«Je trouve ça vraiment incroyable que le maire nous dit qu’il veut encore retourner consulter. Il a eu dix ans pour le faire. Ça fait longtemps qu’on le sait qu’on a des problèmes de circulation. Il ne s’en est pas occupé.»



«Ce matin, le maire sortant avait peut-être l’air un peu plus en forme, mais en général, il a l’air tanné.»



«À partir du moment où on pense qu’il faut que ça change, il reste deux joueurs dans l’échiquier puis il y a un joueur (Québec 21) qui vient d’arriver, qui n’a qu’une seule idée. On ne peut pas gouverner avec une seule idée, il improvise sur d’autres enjeux. Nous, on a l’expertise, l’expérience, on a un programme, une vision, un plan.»





«Je l’ai trouvé un peu plus énergique (Régis Labeaume), j’ai surtout trouvé qu’il était à l’attaque. Il a décidé de m’attaquer. Il y a un vent de changement à Québec, il a senti le besoin de m’attaquer, c’est de bonne guerre.»

«C’est mon troisième débat. Évidemment, je m’améliore, un peu comme tout le monde. C’est certain qu’aujourd’hui, je me sentais encore plus à l’aise et je trouve ça dommage que ça soit déjà le dernier.»



«L’autobus est le mieux placé (à Québec) pour le climat, mais aussi, c’est flexible, on peut ajouter plus d’autobus si on a plus de demandes, mais on peut aussi changer les trajets. Des projets de mode de transport lourd comme mes adversaires le proposent, une fois qu’on a implanté ce projet-là, qu’on a enlevé des voies de circulation, on ne peut plus changer d’idée dans 10 ans, dans 15 ans, mais avec des autobus, c’est très facile de le faire.»



«Monsieur Labeaume essaie de sauver son élection en disant peut-être que oui, peut-être que non (pour un troisième lien), mais il s’est positionné pour un troisième lien à l’ouest. C’est le seul à Québec.»



«Quand la relation n’est pas bonne entre les deux maires des deux principales villes, comme c’est le cas présentement, ce n’est pas bon pour personne, c’est perdant-perdant. Moi, je serais un maire rassembleur, ça va être gagnant-gagnant. On doit travailler ensemble, on vit ensemble.»



«C’est clair que je l’ai pris un peu la garde à terre quand je lui ai posé la question mardi soir (s’il avait encore le goût d’être maire). C’est clair qu’il est usé, il y a une usure du pouvoir dans son cas. Regardez le non verbal, autant celui de Mme Guérette que le mien, regardez celui de M. Labeaume. Jugez du non verbal.»



«Quand on se fait proposer un débat, nous, on dit: “Qui va le modérer? Ça va être quand et à quelle heure?” On devrait avoir notre mot à dire. Certains débats que nos candidats ont refusés, ce n’était pas les conditions qu’on voulait. Si un modérateur, par exemple, est un journaliste et a un parti pris même très évident, je comprends mes candidats et candidates de ne pas vouloir aller se jeter dans la gueule du loup. Je ne nomme pas de nom.»