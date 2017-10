Un étrange cas d’OVNI à Mirabel refait surface

Dans la soirée du 10 juin 2010, un couple de Mirabel aurait vécu des événements étranges en voiture en revenant du Ciné-Parc St-Eustache. Ce que l’automobiliste aurait aperçu dans le ciel sur le chemin du retour le tourmente encore à ce jour.

«J’ai vu un gros vaisseau d’une forme ovale assez immense. Quelque chose que j’avais jamais vu. On voyait vraiment que ça nous suivait. En l’observant comme il faut, je l’ai vu s’en aller vers un boisé. Je l’ai jamais lâché des yeux et je l’ai vu disparaître en une fraction de seconde», affirme le témoin.

Le couple nous a récemment raconté les détails de cette soirée pour le moins troublante, sous couvert de l’anonymat, dans le cadre d’un enregistrement organisé par Gilles Milot, le président de l’Association québécoise d’ufologie (AQU).

«Je veux pas passer ma vie à me dire, moi j’ai vu ça, et pas aller plus loin», soutient le jeune résident de Mirabel.

Les témoins ont souhaité participer à une séance d’hypnose dans le but de mieux comprendre ce qu’ils auraient vécu cette nuit-là.

Ce qu’elle a révélé pendant la séance nous a laissé perplexe.

La semaine dernière, de mystérieux sons de «nature inconnue» auraient été entendus dans la forêt près de la municipalité de Lac-Supérieur, selon ce que rapporte Michel Désy, responsable du groupe d’interventions techniques (GIT) de l’Association québécoise d’ufologie (AQU).

Après la diffusion du premier épisode de la série Mystères irrésolus, relatant l’histoire d’une jeune résidente des Laurentides qui aurait aperçu une silhouette «mince et de grande taille» dans la forêt près de chez elle, qui ne «ressemblait pas à la taille d’un humain», un camionneur de la région a contacté l’AQU et aurait vraisemblablement aperçu la même silhouette en bordure de la route 117, le 4 octobre dernier.

L’Association québécoise d’ufologie, qui célèbre cette année son 20e anniversaire, dit ne prôner aucune idéologie ou hypothèse, et propose à ses membres une tribune pour s’exprimer, débattre et échanger des hypothèses sur les mystérieux cas d’observations survenus au Québec.

Les membres de l’AQU font de la recherche et cherchent aussi à formuler une explication plausible à ces étranges observations. Leurs enquêtes réussissent souvent à démontrer qu’il s’agit de phénomènes naturels ou humains.

