Un petit dinosaure à plumes se camouflait pour échapper aux prédateurs

Un petit dinosaure à plumes dont le fossile a été découvert en Chine il y a une dizaine d’années utilisait ses différentes couleurs, dont une bande plus foncée autour des yeux, pour éviter d’être repéré par des prédateurs, mais aussi des proies.

C’est en reconstituant les couleurs de l’animal appelé «Sinosauropteryx», qui vivait il y a 130 millions d’années, que des chercheurs ont pu déterminer qu’il avait de multiples sortes de camouflages qui devaient probablement l’aider à éviter d’être dévoré dans un monde rempli de dinosaures carnivores beaucoup plus gros, dont des cousins du redoutable Tyrannosaurus Rex.

«Certains dinosaures exhibaient des mélanges sophistiqués de couleurs pour se fondre dans le paysage et tromper les prédateurs et les proies tout comme les animaux aujourd’hui», explique Fiann Smithwick de la faculté des sciences de la Terre de l’université de Bristol au Royaume-Uni, un des auteurs de l’étude publiée jeudi dans Current Biology.

Leurs travaux ont consisté à déterminer comment les plumes de couleur foncée étaient distribuées sur l’ensemble du corps, révélant certaines caractéristiques distinctes.

Ces distributions de couleurs peuvent également être observées sur des animaux contemporains, chez qui elles servent de camouflage.

Les bandes sombres autour des yeux aident les oiseaux modernes à cacher leurs yeux des prédateurs tandis que les raies sur la queue servent apparemment à créer de la confusion chez les prédateurs et les proies.

«Les dinosaures pourraient nous paraître étranges mais la manière dont leurs différentes couleurs sont distribuées sur leur corps ressemble beaucoup à ce qu’on voit aujourd’hui chez les oiseaux», explique Jakob Vinther, de l’université de Bristol, principal auteur des travaux.

Les petits dinosaures avaient des couleurs pour créer un contre-jour avec le dos foncé et le ventre clair qu’on peut voir chez de nombreux animaux contemporains. Cela donne l’illusion que le corps de l’animal est plus plat et moins en 3D.

Les animaux peuvent ainsi mieux se fondre dans leur environnement et être moins visibles.

La distribution des couleurs des animaux permet aussi d’en déduire les caractéristiques de leur habitat, ont montré des études précédentes.

Ainsi les animaux qui vivent dans des endroits ouverts comme la savane ont souvent des couleurs allant du foncé vers le bas au très clair tout en haut du corps.

Pour ceux évoluant dans des endroits plus fermés comme les forêts, c’est l’inverse. Leur corps passe d’une couleur sombre sur le haut à clair plus bas et aussi plus graduellement, expliquent les chercheurs.

Ils ont ainsi estimé que le «Sinosauropteryx» devait vivre dans un habitat ouvert avec peu de végétation.