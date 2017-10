3e débat des candidats à la mairie de Québec: le bulletin de nos experts

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Régis Labeaume

Il a été plus combatif, comparativement aux autres débats. Il était plus authentique et on reconnaissait sa personnalité et sa façon de s’exprimer. Il a fait plus d’attaques. Encore une fois, il a misé sur son bilan. Il a aussi attaqué les propositions de ses adversaires. Est-ce qu’il a gagné des points ? Tout dépend si on apprécie sa personnalité. Les gens qui l’aiment vont avoir apprécié. Pour l’ensemble des trois candidats, ce n’était pas un débat qui était axé sur le contenu.

7.5/10

Jean-François Gosselin

Je trouve qu’il a bien fait. Il a bien dosé les attaques. Il a présenté des engagements et présenté des données. Il a parlé de chiffres. Je trouvais ça intéressant. Il a réussi à tirer son épingle du jeu parce que l’animation était moins interventionniste. Même si le maire sortant l’a interpellé sur la véracité, le bien-fondé et sa compréhension des chiffres qu’il énonce, il s’en est bien sorti. L’important en communication, c’est de marteler son message.

7.5/10

Anne Guérette

Comme lors du premier débat, la formule ne l’a pas avantagée, principalement parce que le décorum était moins rigide. Peut-être parce que c’est plus flagrant à la radio, mais j’avais l’impression qu’elle disait des phrases apprises par cœur. Elle manquait de naturel. Je ne la sentais pas à son aise sur les dossiers de la ville. Elle manquait de spontanéité. Elle n’a pas réussi à prendre de l’espace dans le débat.

7/10

Régis Labeaume

En général, il encaissait très bien les attaques. Il s’est encore appuyé sur son bilan, en affirmant que le passé est garant de l’avenir. C’est sa stratégie. Il a vite rappelé qu’il avait le feu sacré pour défaire les arguments de ses adversaires. Il a été plus incisif avec ses adversaires en attaquant leur crédibilité. Il a mis en doute leur crédibilité continuellement. Ce qui donnerait de l’oxygène à M. Labeaume ce serait de bons résultats dans un sondage.

7/10

Jean-François Gosselin

Il a été très sympathique d’entrée de jeu avec les salutations d’usage. Il a été précis dans ses attaques. Il donnait moins l’impression de se mêler dans ses lacets. Il a été le leader et le centre du débat. Les principales attaques lui étaient dirigées. Mais, c’est très répétitif. Il me fait penser à une mitraillette. J’ai l’impression que sa stratégie de polarisation des idées est en train de plafonner, ou a même plafonné.

8/10

Anne Guérette

Mme Guérette a repris d’entrée de jeu son bon coup du dernier débat (ville d’un seul homme ou la ville d’un seul projet). Elle a été respectueuse dans ses échanges avec ses adversaires. Clairement, la formule radio lui convient moins en raison de sa voix qui est moins radiophonique. À plusieurs moments, elle a eu de la difficulté avec le chronomètre. Elle semblait tendue et dépendante de ses notes, ce qui a eu comme répercussion qu’elle était plus sur la défensive.

6/10

Régis Labeaume

Il a troqué sa tisane pour le Redbull. Dans un format de débat qui l’a bien servi, il a bien défendu son bilan. Il a réaffirmé la fierté qu’il a pour sa ville. Il a rappelé son influence et son poids politique auprès des gouvernements. Il met en doute les capacités des autres candidats à devenir maire. Il a ajusté son discours pour démontrer qu’il a encore le feu sacré. Il a été combatif et s’est présenté comme un maire.

8/10

Jean-François Gosselin

Contrairement au précédent débat, il a moins fait la promotion de son programme. Il parle moins du 3e lien et insiste sur la place de l’autobus pour décongestionner la ville. Durant les échanges, il a été incisif sans être agressif. Il ramène tout sur l’écho de son porte-à-porte et met en valeur son équipe. Il aurait gagné à participer à un tir groupé contre le maire sortant avec Mme Guérette.

7.5/10

Anne Guérette

Elle a joué la carte de l’usure du maire sortant. Parlant d’un maire qui n’a plus d’idées ou d’un maire tanné. Pour un 2e débat consécutif, Mme Guérette a fait preuve d’un bon sens de la répartie en s’appuyant sur plusieurs bonnes répliques, et ce, bien qu’elle a semblé hésitante sur certaines questions de ses adversaires. Sur le thème du leadership régional, elle a reproché au maire sortant d’être devant les tribunaux ou en chicane avec les maires environnants.

7.5/10

La note de nos experts pour le troisième débat