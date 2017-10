Accurso paie la designer pour le DG de Laval

L’entrepreneur Tony Accurso aurait fourni gratuitement les services d’une designer d’intérieur pour la construction de la maison de l’ex-DG de la Ville de Laval, Claude Asselin.

Accurso, qui obtenait de nombreux contrats publics de la Ville de Laval, aurait consenti cet avantage en 2005 au plus haut fonctionnaire de la Ville, a-t-on appris hier au procès de l’entrepreneur.

La Couronne, qui veut prouver qu’Accurso était au courant du stratagème illégal de partage des contrats en échange de pots-de-vin, a fait entendre la designer Danielle Vigneault.

En 2005, Asselin se faisait bâtir une luxueuse résidence sur le bord de l’eau à Laval. Mme Vigneault, qui avait déjà effectué plusieurs contrats à la résidence personnelle de M. Accurso et dans certains de ses commerces, dit avoir été mandatée par l’entrepreneur pour « rencontrer [M. Asselin] et voir ses besoins ».

« Monsieur Accurso disait que ça serait lui qui paierait les honoraires pour mes conseils », a expliqué Mme Vigneault, qui n’est accusée de rien dans cette affaire.

Facture déchiquetée

La designer a ainsi eu plusieurs rencontres avec Claude Asselin et sa femme.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

« Quand on construit une maison, on a des choix, on regarde ça ensemble, on dit : “Les armoires, ça va être de cette couleur-là...” », a-t-elle expliqué.

Visiblement mal à l’aise de témoigner, Mme Vigneault a cherché à plusieurs reprises à minimiser l’ampleur de son travail. Elle a tout de même reconnu que M. Accurso lui avait signé un chèque pour son travail chez le directeur général.

Combien l’entrepreneur a-t-il payé ? Pressée de questions par le juge James Brunton, la designer n’a pas été capable de fournir un ordre de grandeur. La facture, selon elle, a été déchiquetée par mégarde lors du déménagement de son bureau vers 2010.

« Je suis vraiment désolée de ça. C’est par inadvertance que mon frère a vraiment déchiqueté tous les dossiers », a-t-elle plaidé.

Dispute avec Mme Asselin

La designer a expliqué qu’elle n’a même pas eu le temps de terminer son mandat, se retirant avant la fin du chantier en raison d’un conflit avec Mme Asselin quant au choix des finitions intérieures.

En contre-interrogatoire, l’avocat de l’entrepreneur, Marc Labelle, a affirmé que M. Accurso avait également payé pour les services de Mme Vigneault chez Jean Lavallée (ex-président de la FTQ-Construction) et Louis Bolduc (ex-vice-président de la FTQ).

Photo d'archives

La designer a affirmé avoir exécuté ces mandats, et à la suggestion de Me Labelle, elle a reconnu que Tony Accurso était ami avec MM. Lavallée et Bolduc, tout comme il l’était avec M. Asselin.

Photo Camil Lesieur

La semaine dernière, Gilles Théberge, un ex-patron de la firme de construction Valmont Nadon, avait affirmé à la Cour que son entreprise avait fourni 80 000 $ de travaux gratuits pour l’aménagement du terrain de la résidence de M. Asselin.

► Précédemment au procès : le collecteur d’enveloppes Roger Desbois a avoué avoir amassé près de 3 M$ pour le parti de l’ex-maire Vaillancourt.

► Lundi : un nouveau témoin sera entendu.

L’immunité en échange de sa collaboration

Photo Mélanie Colleau

Les policiers voulaient tellement arrêter l’ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, qu’ils ont offert l’immunité à un collecteur de fonds qui brassait des millions, en échange de son témoignage.

Hier, Roger Desbois, un ex-vice-président de la firme de génie Tecsult, a raconté ses premières rencontres avec la police, au printemps 2012.

Desbois dit avoir recueilli le fameux 2 % des entrepreneurs en construction pendant sept ans et amassé presque 3 M$ d’argent liquide qu’il remettait à des organisateurs du parti politique dirigé par Gilles Vaillancourt.

Il était donc un délateur de choix pour les deux enquêteurs de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) qui ont cogné à sa porte en mars 2012.

« Ils m’ont parlé qu’ils savaient déjà que j’avais un rôle de collecteur. Ils m’ont dit : “monsieur Desbois, ce n’est pas vous qu’on vise. Nous, on vise monsieur Vaillancourt” », s’est souvenu le témoin.

« Ils m’ont dit que je ne serais pas accusé sur ce que dévoilerais. »

La Couronne paie ses impôts

Après avoir un temps refusé de collaborer avec les enquêteurs, Roger Desbois s’est finalement mis à table. Il dit avoir remboursé plus de 400 000 $, dont 300 000 $ qui se trouvaient dans un coffret de sûreté à la Banque Nationale.

Il affirme également avoir longuement entretenu la police de stratagèmes auxquels aurait participé Tecsult dans plusieurs villes situées au nord de la couronne de Montréal.

L’ex-maire Vaillancourt aura finalement été arrêté en mai 2013 et Roger Desbois aura signé une entente d’immunité avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) à la fin 2014.

Il a expliqué hier que selon sa compréhension, il était également protégé de poursuites du Bureau de la concurrence, un organisme fédéral, et de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Le DPCP a même accepté, dans le cadre de l’entente, de payer l’impôt dû par Roger Desbois sur l’argent liquide qu’il a empoché personnellement.

Pour compléter l’entente, Desbois devra éventuellement produire à Revenu Québec une déclaration volontaire de tout ce qu’il a empoché illégalement.

« J’aimerais ça la faire avant de mourir », a-t-il soupiré hier, à la barre des témoins.