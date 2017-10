C’est comme l’oiseau

Comme les cennes noires étaient brunes et que le trente sous est un vingt-cinq cennes, la mouette est un goéland. Oui, les mouettes sont en Gaspésie, alors que les goélands sont au McDo. Ceux qui font des cadeaux-dépôts sur les voitures et qui connaissent aussi bien que vous le jour de la cueillette des ordures, ce sont bel et bien les goélands et ils sont faciles à reconnaître parce qu’ils ont une trace noire autour du bec, d’où leur nom, d’ailleurs, les goélands à bec cerclé. Cet oiseau, qui n’est pas mon ami, a tous les défauts. Il fouille dans les vidanges, il est charognard, il fait ses besoins partout et même son cri est désagréable. Si vous demeurez à quelques kilomètres d’un site d’enfouissement, vous savez de quoi je parle. Par ailleurs, paraît-il que ce goéland est d’une fidélité inébranlable et les couples passent toute leur vie ensemble, soit une vingtaine d’années. Ça bat beaucoup d’humains.