L’autorité morale

Normalement, un gouvernement tire son autorité morale de son élection par la population. Il désigne des officiers dans la police et la justice, lesquels tiennent leur autorité morale à la fois de leur nomination par le gouvernement et de la valeur de leur serment d’honneur.

Donc, normalement, même en sachant que des pommes pourries peuvent s’infiltrer ici et là, la population peut avoir confiance globalement dans ses institutions. Nous traversons des années où cette confiance est brisée. Le vacuum d’autorité morale se traduit par des sentiments de découragement et d’insécurité parmi le peuple.

Ceci dit, monsieur Couillard n’adopte plus un ton qui lui permette de regagner une forme d’autorité morale. Lors de la dernière campagne et en début de mandat, Philippe Couillard adoptait un ton non partisan. Il faisait preuve d’une élévation au-dessus de la mêlée, évitait les raccourcis partisans et respectait ses adversaires. Je me souviens l’avoir souligné dans plusieurs analyses.