Répétitions inévitables

Dans cette campagne où règne un grand flou, les trois débats se sont avérés des plus pertinents, jusqu’à ce dernier, hier, où les candidats à la mairie ont chacun offert leur meilleure performance malgré de nombreuses répétitions.

Avec une campagne de 44 jours, même si les candidats sont plus réchauffés et les questions plus pointues, un essoufflement certain se fait sentir au niveau des idées et propositions. La répétition devient inévitable, même si le « spectacle » est plus dynamique. Mais consolons-nous car, avant 2001, la durée des élections municipales était de 58 jours.

Le chef de Québec 21 a été la principale cible pendant ce débat, ce qui a eu pour effet de faire ressortir son manque de profondeur. Toujours aussi solide, Mme Guérette a eu un bon point lorsqu’elle lui a demandé quelle forme prendrait son troisième lien et « s’il passerait par-dessus l’île d’Orléans ou s’il y aurait un trou au milieu de l’île ».

M. Gosselin n’a pas non plus été en mesure de dire s’il reconnaissait qu’un tel lien amènerait des milliers de véhicules de plus dans l’est, ce qui est pourtant inévitable dans ce secteur déjà congestionné.

Intérêt subit

Le chef de Québec 21 n’est pas non plus crédible lorsqu’il parle d’intérêt pour les autobus, alors que, dès le début, il a annoncé qu’il n’investirait pas un sou dans le transport en commun. Il était cocasse de l’entendre parler de Mario Hudon comme du meilleur candidat aux élections et qui aurait « géré la circulation pour la radio ». Personne ne demande à être convaincu des problèmes de congestion, enjeu principal de la campagne.

Le chef de Québec 21 a su tourner la situation à son avantage, en conclusion, lorsqu’il a laissé entendre qu’il était la cible de ses adversaires, parce qu’un vent de changement souffle, selon lui, à Québec.

Plus incisif, M. Labeaume a enfin lâché la camomille. Il a su lui aussi tirer profit de ce manque de précision de M. Gosselin, affublant à plusieurs reprises M. Gosselin des surnoms d’apprenti sorcier ou de magicien et faisant ressortir son manque de connaissances des dossiers municipaux.

En revanche, le maire sortant paraît de plus en plus mal devant l’absence de projet de transport en commun après 10 ans de règne.