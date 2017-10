Le Patro Roc-Amadour tiendra, demain le 28 octobre, sa 2e soirée bénéfice qui aura pour objectif d’amasser des fonds permettant l’achat de dindes qui seront ajoutés aux nombreux paniers de Noël qui seront remis par la suite au plus démunis par le service d’ entraide du Patro Roc-Amadour. La soirée dansante mettra en vedette en le groupe pop/rock That’s Hit et est ouverte à tous et toutes. Renseignements: Pierre Denis au 581-981-0862.

Le tout Tournoi de Dodgeball bénéfice, au profit du Pivot, présenté le 7 octobre dernier au centre communautaire des Chutes, a permis de dégager un profit de 1 300$. Le Pivot de l’arrondissement Beauport à Québec est en pleine de campagne de financement dans le contexte de son 35e anniversaire de fondation. L’objectif de la campagne 2017 est de l’ordre de 100 000$. Renseignements: http://www.lepivot.org.

146 500 $ pour la Fondation CERVO

Le 17e Souper-bénéfice Vins et festin, au profit de la Fondation CERVO, présenté le 19 octobre dernier à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, sous la présidence d’honneur de Mario Bédard, président du C.A. provincial de Mallette S.E.N.C.R.L., a réuni 400 personnes et a permis de remettre 146 500$ nets à la Fondation CERVO qui soutient la recherche, l’enseignement et les soins en lien avec les maladies du cerveau dans tout l’Est-du-Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Joanne Boivin, animatrice au M-FM 102.9; Mario Bédard, président d’honneur de la soirée; Michel Verreault, président du CA de la Fondation CERVO; André Bélanger, président de Béton Provincial et prochain président d’honneur de la soirée; Alain Vaillancourt, V Stratégies inc. et Maryse Beaulieu, directrice générale de la Fondation CERVO.

Geste généreux

Depuis plusieurs années, la famille Desharnais de Québec a toujours eu à cœur la Fondation Maurice Tanguay en étant partenaire de toutes ses activités de financement. Elle l’a prouvé encore une fois récemment en remettant un don de 10 000$. Sur la photo, Denis Desharnais (à gauche), président de Desharnais Pneus et Mécanique, remet le chèque à Jacques Tanguay, président de la Fondation Maurice Tanguay.

Nouvelle image pour Langlois Volkswagen

Plus de 450 invités ont découvert la nouvelle image de Langlois Volkswagen à L’Ange-Gardien, le vendredi 20 octobre dernier. L’établissement de 55 000 pieds carrés est réparti sur trois étages et présente une salle d’exposition de 4 500 pieds carrés, ainsi que 12 baies de service couvrant plus de 7 000 pieds carrés. Ce projet a nécessité un investissement de 7 millions de dollars. Sur la photo on reconnait dans l’ordre habituel: le maire de l’Ange-Gardien, Pierre Lefrançois; le président et directeur général, Pierre Langlois; la présidente et chef de la direction de Volkswagen Canada, Maria Stenstroem, et le vice-président de Langlois Volkswagen, Michel Langlois.

Anniversaires

Paul Rivard (photo), rédacteur en chef de la chaîne TVA Sports, 61 ans... Guildo Griffin, propriétaire de Studio Party Time... Francis Léonard, directeur des ventes de Québec Scope, 51 ans... Érick Rémy, ex-chroniqueur artistique et animateur radio\télé, 59 ans...... Christine Lamer, comédienne québécoise, 64 ans...Gilles Vigneault, auteur-compositeur-interprète du Québec, 89 ans.

Disparus

Le 27 octobre 2015. Albert Brie (photo), 89 ans, écrivain humoriste québécois... 2012. Lou Reed, 71 ans, chanteur, guitariste et compositeur new-yorkais ancien leader du groupe Velvet Underground... 2010. Pierre Boutet, 85 ans, ténor natif de Québec... 2008. Yvon Sirois, 84 ans, juge retraité de la Cour du Québec... 1949. Marcel Cerdan, 33 ans, boxeur français.