Stamkos, Kucherov et Matthews dominants!

À partir d’aujourd’hui et à toutes les deux semaines, le Journal vous proposera une mise à jour du classement des meilleurs patineurs de la Ligue nationale. Ils seront évalués en fonction des résultats, des plus et des moins, et du classement de leur formation.

Tout au cours de la saison, on compilera les statistiques des joueurs évoluant à quatre positions distinctes. Gardiens, défenseurs, centres et ailiers. Qui sont les premiers de classe ?

Et qui sont ceux qui ne vont pas dans la bonne direction pour réussir l’examen ?

On en profitera également pour déterminer la meilleure ligne d’attaque sélectionnée à partir de la compilation des informations fournies par notre classement.

Il en sera de même pour le meilleur duo de défenseurs et pour savoir quel gardien se démarquera.

On a franchi pour bien des équipes la première phase de 10 matchs. Les directeurs généraux et les entraîneurs répètent souvent qu’il est essentiel de procéder à une évaluation complète des effectifs à toutes les dix rencontres.

Certes, une formation comme le Lightning de Tampa Bay s’affiche au sommet en raison d’un bilan impressionnant.

Les Centres

Pour le premier mois d’activité, Auston Matthews et Steven Stamkos ont été les deux joueurs de centre les plus dominants. Stamkos est devenu un fabricant de jeux. A-t-il modifié son style de jeu après avoir passé une bonne partie de la dernière saison sur la touche ?

Pas vraiment. C’est plutôt son compagnon de ligne, Nikita Kucherov qui modifie la donne.

Dans le cas de Matthews, doit-on préciser qu’il a surclassé son grand rival de l’Alberta, Connor McDavid. Ses exploits, ses buts marqués à des moments stratégiques et l’impact qu’il exerce chez les Maple Leafs de Toronto confirment sa grande polyvalence, son sens du devoir et cette grande qualité qui l’habite de s’illustrer dans l’adversité. Centre PJ B A PTS +/- 1. S. Stamkos 10 3 17 20 8 2. A. Matthews 9 7 5 12 10 3. N. Backstrom 9 3 9 12 1 4. E. Kuznetsov 9 0 12 12 -3 5. A. Kopitar 9 6 5 11 8 6. J. Eichel 10 4 7 11 -3 7. B. Point 10 4 7 11 4 8. E. Malkin 10 3 8 11 -5 9. L. Couture 8 7 3 10 3 10. T. Seguin 9 6 4 10 3 11. D. Brassard 9 6 4 10 9 12. J. Tavares 9 6 4 10 3 13. C. Keller 9 6 4 10 -8 14. S. Crosby 10 5 5 10 -6 15. P. Stastny 10 4 6 10 5

Les ailiers

Nikita Kucherov a réussi à distancer l’opposition en formant avec Stamkos, le duo le plus prolifique du début de saison. Les deux joueurs, avant les matchs d’hier soir, avaient une fiche combinée de 14 buts et 23 aides pour 37 points, égalant ainsi le total récolté par les 11 meilleurs joueurs du Canadien. Kucherov a même devancé Alexander Ovechkin avec 11 buts contre 10.

Jordan Schwartz représente la plus belle surprise chez les ailiers avec une production de 14 points. Claude Giroux, dans un nouveau rôle, a récolté 11 points, mais Brad Marchand qui n’a disputé que sept matchs jusqu’à maintenant, a tout de même inscrit six buts. Ailiers PJ B A PTS +/- 1. N. Kucherov 10 11 6 17 7 2. J. Schwartz 10 7 7 14 7 3. F. Forsberg 9 7 5 12 2 4. P. Kane 10 5 7 12 3 5. J. Gaudreau 10 2 10 12 -1 6. J. Voracek 9 0 12 12 3 7. A. Ovechkin 9 10 1 11 -2 8. B. Marchand 7 6 5 11 3 9. J. Pominville 11 5 6 11 4 10. C. Giroux 9 5 6 11 2 11. D. Brown 9 5 6 11 9 12. J. Benn 9 5 6 11 3 13. V. Namestnikov 10 4 7 11 6 14. V. Tarasenko 10 5 6 11 8 15. E. Kane 11 6 5 9 -2

Les défenseurs

Habituellement, quand on s’attarde au classement des défenseurs, les noms d’Erik Karlsson, Brent Burns, Drew Doughty, Shea Weber, Roman Josi et Kristopher Letang, meublent les discussions.

Depuis le début de la saison, P.K. Subban occupe le neuvième rang, Doughty le 13e. Dans le cas de Karlsson, il n’a endossé l’uniforme que trois fois seulement. Au sujet de Burns, c’est laborieux. Il ne produit pas comme l’an dernier et, en défense, il éprouve également quelques ennuis.

Le meilleur du groupe et l’un des grands responsables de l’excellent début de saison des Blues, Alex Pietrangelo. Douze points en 10 matchs, c’est génial. Mike Green est une autre surprise.

Mais le plus surprenant est Mikhail Sergachev, dont le statut à Tampa Bay n’est pas encore officiellement confirmé, qui occupe le quatrième rang avec neuf points en dix matchs dont quatre buts, un sommet qu’il partage avec Pietrangelo. Par contre, Doughty a conservé tous ses attributs avec trois buts et quatre passes et un différentiel de plus 7. Défenseurs PJ B A PTS +/- 1. A. Pietrangelo 10 4 8 12 4 2. M. Green 10 1 10 11 1 3. S. Gostisbehere 9 1 10 11 3 4. M. Sergachev 10 4 5 9 4 5. J. Klingberg 9 3 6 9 2 6. W. Butcher 8 0 9 9 3 7. O. Maatta 10 2 6 8 -2 8. J. Muzzin 9 2 6 8 1 9. T. Barrie 9 2 6 8 0 10. T.J. Brodie 9 2 6 8 -1 11. P.K. Subban 9 1 7 8 0 12. M. Rielly 9 1 7 8 0 13. D. Doughty 9 3 4 7 7 14. K. Shattenkirk 10 2 5 7 -6 15. C. McAvoy 7 1 6 7 7 16. D. Keith 10 0 7 7 1

Les gardiens

Si le nom de Carey Price coiffe habituellement le classement des gardiens, cette saison, c’est tout à l’opposé. Le gardien du Tricolore n’a mérité que deux victoires comparativement à huit pour Andrei Vasilevskiy.

La situation des gardiens est plutôt particulière en ce début de saison. Matt Murray et Frederick Andersen ont inscrit six victoires chacun, mais leur moyenne de buts alloués est de plus de trois par rencontre.

Attention cependant, Jonathan Quick, Pekka Rinne, Corey Crawford, Ben Bishop et Sergei Bobrovsky répondent aux attentes. Peut-on inscrit Braden Holtby dans le groupe ? Pourquoi pas d’autant plus que son équipe a apporté plusieurs changements à la ligne bleue.

Pour ce premier mois d’activité, ou à l’approche de la fin du premier segment de 10 matchs, notre trio d’honneur est formé de Kucherov, Stamkos, avec Matthews tout près, et je vais opter pour Brad Marchand comme ailier gauche.

Pourquoi Marchand ?

Il totalise six buts et cinq passes en sept matchs et a joué les cinq premiers matchs de la saison sans son joueur de centre Patrice Bergeron.

Vasilevskiy est solide devant le filet et les deux défenseurs les plus fiables sont Pietrangelo et Doughty (plus sept).