TOP 15 des sœurs les plus stylées de la planète mode

Les fashionistas n’ont d'yeux que pour elles en ce moment: voici les sœurs les plus influentes de l'univers mode.

1. Bella et Gigi Hadid

Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 23 Oct. 2017 à 21h50 PDT

En nomination pour décrocher le titre de mannequin de l'année aux British Fashion Awards 2017, les tops de l'heure, Gigi et Bella Hadid, sont scrutées à la loupe chaque jour par les modeuses du monde entier qui souhaitent à tous coups recréer leurs looks sans faute.

2. Solange et Beyoncé Knowles

Une publication partagée par Solange Knowles (@solangeknowles___) le 3 Mai 2016 à 12h04 PDT

Sans aucun doute, Queen B et Solange décrochent la palme des soeurs les plus stylées de la sphère musicale. Ce sont elles les reines!

3. Kylie et Kendall Jenner

Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 9 Janv. 2017 à 8h38 PST

Il n’y a pas une semaine où on ne parle pas des demi-sœurs du clan Kardashian! D’un côté, la mannequin Kendall défile pour les plus grands designers, alors que Kylie s’est lancée en affaires en créant une gamme de rouges à lèvres. Les sœurs Jenner ont joint leur force en lançant leur propre ligne de vêtements signée KENDALL + KYLIE.



4. Maxime, Chloé et Justine Dufour-Lapointe

Une publication partagée par Chloedufourlapointe (@chloedufourlapointe) le 19 Sept. 2017 à 19h58 PDT

Après leur passage aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi en 2014, les sœurs Dufour-Lapointe ont charmé le Québec en entier, autant par leur énergie contagieuse que par leurs tenues hyper stylées. Aujourd'hui, elles sont les ambassadrices de la marque Personnelle Cosmétiques de Jean Coutu.



5. Cara et Poppy Delevingne

Une publication partagée par Poppy Delevingne (@poppydelevingne) le 19 Juil. 2017 à 15h55 PDT

Impossible de passer à côté des mannequins et actrices Cara et Poppy qui ont un style à tout casser. On s’inspire des sœurs Delevingne pour un look 100% tomboy (Cara) ou preppy (Poppy).

6. Mary-Kate, Elizabeth et Ashley Olsen

Une publication partagée par Mary-Kate & Ashley Olsen Style (@mkastyle) le 28 Juil. 2016 à 6h10 PDT

Idoles de notre jeunesse, les jumelles Olsen, et maintenant leur sœur cadette Elizabeth, sont des icônes mode indétrônables. Depuis 2007, Mary-Kate et Ashley ont leur collection de vêtements Elizabeth and James.

7. Mélanie et Stéphanie Boulay

Une publication partagée par Les soeurs Boulay (@lessoeursboulay) le 6 Mai 2016 à 7h02 PDT

On adore tout simplement le style romantique et bohème du duo folk des sœurs Boulay.

8. Kim, Khloe et Kourtney Kardashian

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 23 Oct. 2017 à 8h09 PDT

Vedettes de l’émission Keeping Up with the Kardashians, les trois sœurs sont définitivement là pour rester. Épouse de Kanye West, Kim est une femme d’affaires reconnue pour son kit de contouring qu’elle a lancé plutôt cette année.

9. Este, Danielle et Alana Haim

Une publication partagée par HAIM (@haimtheband) le 19 Oct. 2017 à 11h01 PDT

Habillées par les plus grands designers, les soeurs du groupe pop rock Haim sont des habituées des semaines de la mode. On aimerait bien voler leur garde-robe sortie tout droit des années 70.

10. Dakota et Elle Fanning

Une publication partagée par Elle Fanning (@ellefanning) le 3 Oct. 2017 à 17h07 PDT

Vêtues de la tête aux pieds (ou presque) de créations haute couture, les deux actrices au teint de porcelaine affichent toujours un look impeccable qui est à la fois classique et romantique.



11. Rooney et Kate Mara

Une publication partagée par Rooney Mara (@rooney.mara) le 3 Mai 2017 à 12h19 PDT

Qu’elles soient au grand écran ou sur les tapis rouges, les actrices Rooney et Kate Mara sont immanquablement divines.

12. Eugénie et Béatrice Bouchard

Une publication partagée par Beatrice Bouchard (@beatricebouchard) le 5 Sept. 2014 à 11h36 PDT

La célèbre joueuse de tennis, Eugénie Bouchard, et sa sœur Béatrice, l’Instabe québécoise, sont incontestablement les sœurs les plus sexy du Québec.

13. Cailli et Sam Beckerman

Une publication partagée par Cailli Beckerman Sam Beckerman (@beckermanblog) le 3 Oct. 2017 à 1h55 PDT

Impossible de rester insensible au style coloré et excentrique de ces jumelles. En plus d’être hyper cool, les blogueuses torontoises assistent aux plus grands défilés de la planète. On les adore!

14. Paris et Nicky Hilton

Une publication partagée par Nicky Rothschild (@nickyhilton) le 11 Sept. 2017 à 12h46 PDT

Les riches héritières de Conrad Hilton, fondateur de la chaîne d'hôtels Hilton, et aussi mannequins, actrices et DJ (Paris), sont toujours de la partie et font encore parler d’elles.

15. Lottie Moss et Kate Moss

Une publication partagée par Lottie Moss (@lottiemossxo) le 16 Mai 2016 à 12h31 PDT

Les demi-soeurs se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Chaque fois qu’elles foulent un tapis rouge, les deux mannequins sont tout simplement magnifiques.