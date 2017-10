«Un manque de respect pour Carey» – Charles Hudon

Lentement, mais sûrement, Charles Hudon commence à comprendre la difficile réalité de la LNH. Il commence également à réaliser comment les partisans du Canadien peuvent être sévères. Même si, parfois, ils ont raison de l’être.

Hier soir, le Canadien a terminé le match sous les huées de la foule. À certains moments, des applaudissements sarcastiques étaient dirigés vers Carey Price chaque fois qu’il touchait la rondelle.

« C’est un manque de respect pour Carey, a lancé le jeune homme. J’ai l’impression de revivre l’époque de Patrick Roy. C’est difficile d’entendre ça. Surtout quand tu es un joueur québécois. »

L’attaquant de 23 ans est mieux de s’y faire. Si le Canadien ne se replace pas sur la bonne voie, la scène risque de se reproduire à quelques occasions.

Frustration et déception

Il faut croire que la carapace se forme avec l’expérience. À preuve, Price n’a pas fait grand cas des réactions à son endroit.

« C’est sûr que je les ai entendues. Je n’ai rien à dire là-dessus. C’est arrivé auparavant et ça arrivera encore », a déclaré Price, victime d’au moins quatre buts pour la cinquième fois de la saison.

D’ailleurs, malgré cette autre déconfiture, Price a tenu à demeurer positif.

« On a bien joué. On n’a juste pas gagné. C’est frustrant », a-t-il soutenu.

À l’instar de son gardien, Claude Julien ne semblait pas trop s’en faire avec le mécontentement des spectateurs.

« Les partisans ont le droit de faire ce qu’ils veulent, ils ont acheté les billets. Quand tu passes des moments difficiles, tu dois t’attendre à ça. Ce n’est pas unique à Montréal, c’est la même histoire partout. »

À n’en point douter, les partisans sont frustrés. Et probablement déçus. Avec le revers d’hier, le Canadien doit maintenir une moyenne de ,625 s’il souhaite obtenir les 95 points donnant accès aux séries éliminatoires.

Un manque de caractère ?

Les partisans ont beau tourner Price en dérision, le fait est que le Tricolore est incapable de marquer. Malgré 40 tirs au but, il n’a pas été en mesure de percer la muraille de Jonathan Quick. La marge d’erreur de Price est nulle et le niveau de confiance des troupes est à son plus bas.

Encore une fois, les Montréalais ont paru secoués par un but chanceux de l’adversaire.

« Il nous manque cette capacité à retrouver rapidement notre concentration. Là-dessus, on a encore des choses à apprendre. On travaille fort, la rondelle ne veut juste pas tomber sur notre palette », a mentionné Hudon, auteur de trois tirs au but.

« Se faire marquer deux buts rapides a dégonflé notre ballon. Il faut travailler cet aspect. Le niveau de caractère des joueurs dans ce vestiaire est beaucoup plus élevé que ce que l’on voit présentement », a analysé Brandon Davidson.

Festin de rois

Grâce à cette victoire contre le Canadien, les Kings ont égalé le meilleur début de saison de leur histoire après 10 matchs. Tout comme en 1980-1981, les Californiens affichent une récolte de 17 points. Le début des années 1980 coïncide avec les grandes saisons de la Triple Crown, trio formé de Marcel Dionne, Dave Taylor et Charlie Simmer. D’ailleurs, au terme de cette campagne, Dionne avait perdu son titre de champion pointeur du circuit aux mains de Wayne Gretzky. Avec 135 points, il en accusait 29 de retard sur la jeune Merveille.

Quick au sommet

Jonathan Quick voyait de l’action dans un 500e match depuis le début de sa carrière en 2007-2008. Il montre un dossier de 266 victoires contre 168 défaites. Depuis son entrée dans le circuit Bettman, seuls Henrik Lundqvist, Marc-André Fleury et Pekka Rinne ont savouré plus de victoires que lui. Au cours de cette période, il est le gardien qui a enregistré le plus de jeux blancs avec 46.

Moments de relâchement

Adrian Kempe et Tyler Toffoli ont marqué à 11 secondes d’intervalle dans les derniers instants de la première période. C’était la cinquième fois de la saison que le Canadien accordait deux buts en moins de 60 secondes. De plus, pour la huitième fois depuis le début de la campagne, les Montréalais ont vu l’adversaire marquer dans la première ou la dernière minute d’une période (deux fois contre Washington et deux fois contre San Jose).

Bombardements sans gravité

Encore une fois, le Canadien a dominé son rival au chapitre des tirs au but. Encore une fois, ça n’a pas paru au tableau indicateur. Le Tricolore montre un dossier de 1-5-1 lorsqu’il a le dessus dans cette colonne. Cette fiche est de 1-3 lorsque le CH atteint les 40 tirs.

Les vannes sont ouvertes

La saison n’est vieille que de 10 matchs. Pourtant le Canadien a accordé quatre buts et plus à six occasions. Cinq fois les adversaires se sont payé la traite aux dépens de Carey Price, une fois contre Al Montoya.

Les épaules de Dustin Brown...

Aucun joueur de la LNH n’a distribué plus de mises en échec que Dustin Brown depuis ses débuts avec les Kings au cours de la saison 2003-2004. En un peu plus de 13 saisons (avant les matchs d’hier), il a offert 3004 coups d’épaule. Brooks Orpik, des Capitals de Washington, le suit avec 2627. Près de 400 de moins ! D’ailleurs, Brown a mené les Kings dans cette colonne à chacune de ses saisons, à l’exception de 2015-2016. Il avait terminé à 10 mises en échec des 244 de Milan Lucic.

... et sa résurrection

La résurrection de Dustin Brown en ce début de saison est tout simplement hallucinante. Après 10 matchs, l’attaquant des Kings a inscrit cinq buts. L’an dernier, il avait atteint cette marque le 9 janvier, lors du 39e match de la saison.