Comment gérer le casse-tête hypothécaire en tant que travailleur autonome

En collaboration avec

Le marché de l’emploi a vécu un changement de paradigme au cours des dernières décennies qui a eu comme conséquence d’augmenter le secteur du travail autonome. Au Québec, on compte plus d’un demi-million de personnes qui sont leur propre patron.

Si cette liberté confère plusieurs avantages aux travailleurs autonomes et aux propriétaires de PME, elle peut également créer des maux de tête. Les choses se complexifient quand vient le temps de faire affaire avec une institution bancaire dans le but d’obtenir du financement.

Ayant moi-même eu à vivre cette situation, voici quelques conseils afin de mieux faire face aux embûches, spécialement dans le contexte d’un emprunt hypothécaire.

Passez par un courtier

Les conseillers hypothécaires d’une banque sont malheureusement mal outillés pour aider les travailleurs autonomes. Ne pouvant offrir que les produits de leur employeur et ayant des objectifs précis à atteindre, il est souvent plus facile pour eux de travailler avec les dossiers relativement plus simples des salariés.

Étant lui même travailleur autonome, le courtier hypothécaire comprend mieux votre réalité et travaille auprès de nombreux prêteurs. Il est bien placé pour connaître l'institution qui sera en mesure de vous octroyer un financement.

Puisque les revenus du travailleur autonome ne présentent généralement pas les mêmes garantie et constance que celles d’un salarié, on exigera un dossier plus étoffé. De plus, le % de mise de fonds qu’on doit déposer aura un minimum plus élevé (10 % au lieu de 5 %).

Grâce à son expérience, le courtier sera grandement utile dans la préparation de la demande.

Tandis qu’un relevé de paie et une lettre d’employeur pourraient suffire pour un employé, on exigera beaucoup plus de documents de celui qui est à son compte. Dépendamment du statut du travailleur autonome, la liste pourrait inclure : Formulaire T1, avis de cotisations, déclaration de taxes, déclarations fiscales, incorporations...

Conseils pratiques pour mettre toutes les chances de votre côté

Vous devez maintenir assidûment un budget personnel et une gestion comptable de vos activités professionnelles.

Si possible, obtenez des ententes contractuelles écrites de vos clients principaux.

Soyez à jour dans vos paiements fiscaux.

Conservez vos documents en lieu sécuritaire et numérisez les plus importants.

Faites un suivi de vos dossiers de crédit auprès d'Équifax et de TransUnion au moins une fois par année.

Simplifiez vos démarches et dénichez le financement qui vous convient en soumettant une demande rapide en ligne chez Multi-Prêts. Découvrez combien vous pouvez emprunter en effectuant une préqualification en ligne.