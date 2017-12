11 looks festifs pour célébrer Noël en famille

Le décompte est commencé et la course folle aussi ! Entre la cuisine et le magasinage des Fêtes, il ne reste souvent pas beaucoup de temps pour trouver sa tenue pour Noël. Voici donc une sélection de looks festifs pour inspirer toute la famille.

À Noël tout est permis, le but étant de refléter la magie des Fêtes jusque dans votre tenue. C’est le moment de sortir la paillette, les tissus lamés ou métalliques, le satin et le velours. On met le paquet avec des accessoires flamboyants, des escarpins à talon vertigineux et un maquillage que l’on n’oserait pas le reste de l’année.

Mais attention, il ne faut quand même pas entrer en compétition avec le sapin de Noël... Évitez d’aller dans toutes les directions et concentrez-vous sur une seule pièce qui sort vraiment de l’ordinaire. Pour le reste, allez-y plus sobrement et restez dans la même palette de couleurs. On y ajoute la touche finale avec un accessoire spécial. Et que ça brille !

Je vous souhaite un Noël rempli d’amour !

Sport chic Photo Ben Pelosse Ces deux looks sont suffisamment chic pour le réveillon, mais seront portables le reste de l’année. Pour l’homme, on fait changement du complet avec ce blouson satiné 60 $, chandail marine 35 $, chemise à col mao 35 $, pantalon 55 $, bottillon 60 $ chez H&M. Pour la femme, la veste de fausse fourrure ajoute une touche glam à cette chemise imprimée 35 $ et au pantalon de velours 55 $ sur Ebay.ca. Noël glam en famille Photo Ben Pelosse Rien de mieux pour la photo de famille que d’agencer les looks dans la même palette de couleurs. Pour la maman : robe de dentelle marine et argentée 39 $, sandale métallique 49 $, bracelet 16 $ de JOE FRESH. Pour la petite fille : robe de taffetas 70 $, cardigan scintillant 56 $ et collant argenté 22 $ de SOURIS MINI. Pour bébé garçon : chemise cache-couche 43 $, pantalon de velours 40 $, bretelles 20 $, nœud papillon 15 $, bas à motifs 6 $ de SOURIS MINI. Chic et douillet Photo Ben Pelosse Nul besoin de sacrifier le confort pour le style, ces deux tenues sont aussi glam qu’enveloppantes. Pour la maman, une robe trapèze de la collection Willow & Thread 94 $ qui va bien à toutes les silhouettes et une étole de fausse fourrure 40 $, boucles d’oreille 13 $ et bracelet 19 $ de REITMANS. Pour la jeune fille, un chandail de tricot ultra doux 20 $ sur une jupe de tulle 20 $ et un ruban rose au cou 13 $ de H&M. Et que ça brille ! Photo Ben Pelosse Pour la petite princesse, une robe de tricot scintillante qui se termine par un jupon de mousseline doré. Le col de fausse fourrure est amovible. Une création québécoise de DEUX PAR DEUX.

Chic à petits prix Photo Ben Pelosse

À gauche Jade : jolie combinaison en paillettes 19 $, chaussures à pompons 15 $ et collier 9 $ de WALMART. Au centre Océane : magnifique robe extensible noir et or 25 $ avec des bottillons griffés 80 $ chez WINNERS. À droite Maverick : ensemble chemise à nœud papillon intégré 25 $ sous chandail à motifs 25 $ sur un pantalon gris 27 $ des magasins AUBAINERIE.

La mode est au tricot

Ne suffisant plus à la demande, la jeune entrepreneure Sarah Beaudoin a eu la brillante idée de s’entourer de femmes retraitées partageant la même passion qu’elle : le tricot. Depuis, la marque GIBOU ne cesse de s’épanouir en fabriquant localement tuque, béret, cache-cou, couverture, et j’en passe, à partir de laine canadienne 100 % vierge et de fourrures recyclées. Allez voir leurs chefs-d’œuvre sur gibou.ca. Achat de la semaine Photo courtoisie

Coup de cœur

Pour cuisiner les biscuits de Noël en famille, la marque québécoise de vêtements pour enfants SOURIS MINI propose de magnifiques tabliers pour toute la famille à partir des grandeurs 2-5 ans, 6-12 ans et une version pour adulte.

À partir de 19,95 à sourismini.com.

