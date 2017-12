19 M$ pour décontaminer le terrain du futur IKEA

La décontamination du terrain du futur IKEA, à Québec, coûtera finalement 19 millions $, soit plus cher que ce qui était prévu. Cela dit, la dépense réelle pour la Ville demeure la même, soit 7,8 millions $.

C’est ce qu’on a appris mardi lors des comités pléniers de la Ville de Québec. La municipalité a vendu l’immense terrain pour 7,8 millions $ au Groupe Dallaire. En contrepartie, elle s’est engagée à rembourser au promoteur un maximum de 7,8 millions $ au titre des frais de décontamination.

«C’était un dépotoir. On n’a jamais pensé qu’on pourrait valoriser ça. On a fait une entente avec le promoteur. Au net, on va retirer de magnifiques taxes commerciales. Pour nous, c’est assez rêvé cette affaire-là. C’est à peu près un don du ciel», s’est réjoui le maire Labeaume.