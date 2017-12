Damien Constantin de retour au Québec

Après une saison à l’écart du jeu, Damien Constantin souhaite renouer avec la compétition.



L’ancien bloqueur des Nomades de Montmorency a quitté les Huskies de Saint Mary’s après une seule saison. Il a donc dû s’asseoir l’an dernier comme le prévoit les règles de USports quand un joueur transfère.

«Je ne veux pas entrer dans les détails, mais certaines personnes à Saint Mary’s n’ont pas respecté certaines choses, a souligné le produit des Nomades de Montmorency pour expliquer son retour au bercail. Je n’ai jamais pensé abandonner le football. J’ai arrêté pour revenir en 2018 dans un meilleur environnement. C’était difficile l’an dernier de voir mes amis jouer et d’être loin du terrain.»

«Je me concentre sur moi-même et je n’ai jamais arrêté l’entraînement toujours avec l’objectif de revenir en 2018, de poursuivre Constantin. Je m’entraîne fort avec mon entraîneur privé et ma copine qui étudie en nutrition s’occupe de ma diète.»

De retour à l’université

Le gaillard de 6 pi 7 po et 335 livres n’est pas pressé d’arrêter son choix puisqu’il retournera à l’université seulement en septembre.

«Pour le moment, je me concentre sur mon entraînement et à ramasser des sous pour l’école, mais quelques équipes de l’Ontario et de l’Ouest m’ont écrit, a-t-il confirmé. J’aimerais beaucoup jouer au Québec, mais personne ne m’a encore contacté. J’aimerais faire partie d’une équipe gagnante où je pourrais me développer à mon plein potentiel, mais surtout me retrouver au sein d’une famille.»