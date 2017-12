En plein enregistrement de son prochain album en anglais, Olivier Dion voyage beaucoup. Ses nombreux déplacements entre Londres et Los Angeles n’ont pas nécessité une adaptation vestimentaire, car il avait déjà une approche à mi-chemin entre le pratique et le confort. En décortiquant son film Instagram, on remarque qu’il se plaît dans un look que l’on pourrait qualifier d’international, soit un t-shirt, un jean et des baskets. Ses compositions simples et passe-partout sont à l’image du mec affable qu’il est.

À l’occasion, on remarque la mention de ces pièces coup de cœur, alors qu’il « tag » les t-shirts Ron Abraham, les perfectos en cuir LADC Paris, les blousons Bomber Originals, les baskets Asics et son sac préféré, le sac à dos Gentlemen de Lancaster.

De passage à Montréal, il nous a ouvert sa valise avec ses nouvelles trouvailles et ses valeurs sûres.

À l’agenda d’Olivier

Animateur de Danser pour gagner qui sera diffusé sur TVA dès janvier.

Il travaille à son deuxième album solo en anglais.

Tuque TIGER OF SWEDEN

Chemise NUDIE JEANS

Jean NEUW DENIM

Chaussures VANS

« Si mes amis m’appellent pour aller prendre une bière c’est comme cela que je m’habille. C’est mon look de week-end ou quand je veux quelque chose de décontracté pour la semaine. L’automne et l’hiver, je porte souvent une tuque, et puis l’été je change pour une casquette », explique Olivier Dion. Les manches retroussées donnent encore plus d’allure à son look.

Pull J. LINDEBERG

Pantalon ZARA

Bottines ALDO

« Je n’ai pas l’habitude de m’habiller très chic. Les complets, ce n’est pas vraiment pour moi, peut-être parce que je n’ai pas beaucoup d’occasions qu’y si prêtent ! Par contre, il m’arrive de compléter mes looks d’un blouson ou d’un perfecto », révèle Olivier.

Chandail ZANEROBE

Jean NUDIE JEANS

Chaussures SPRING COURT

« Si vous me croisiez à l’aéroport, je pourrais très bien être habillé comme cela. Il ne me manquerait qu’un hoodie­­­, dit-il. Et j’aime beaucoup la coupe de ce t-shirt. Il est plus long, mais en même temps il est assez ajusté, tout en étant assez ample. »

Blouson J.LINDEBERG

« Changement de saison, changement de look ! Gros coup de cœur pour ce manteau Glori.Us. La couleur, vous aimez ? » écrit-il sur son compte Instagram. « C’est le manteau parfait. Il est léger. Il est imperméable. La longueur est bonne. Je peux y glisser un chandail et il sera plus chaud », dit-il, dénombrant les qualités de son nouvel achat.

4 questions mode à Olivier Dion

Êtes-vous un fan du magasinage ?

Oui, mais ça va par période. En regardant dans ma garde-robe, je trouvais que mes vêtements étaient désuets. Je suis donc allé faire un tour chez Glori.Us pour me renflouer pour l’automne. Je me déplace en boutique, car je ne magasine pas en ligne. Par contre, je ne suis pas très dépensier. Je peux dépenser de grosses sommes d’argent au restaurant, mais je n’arrive pas à le faire pour des vêtements.

Qui sont les hommes qui vous inspirent en matière de style ?

Je tripe sur le look et la musique de Zayn Malik. Il a un style qui me ressemble. Le look de Nick Bateman est aussi très cool. Et puis, on me dit souvent que je ressemble à Mariano Di Vaio. J’ai donc fait des recherches et j’aime comment il s’habille.

Comment décririez-vous votre style ?

Je m’habille assez simplement. Je ne porte pas de couleurs flash. Ma palette est plutôt neutre et sobre. Par contre, j’envie les gens qui ont un super style et qui s’habillent chic, ils m’impressionnent. À Paris et à Londres, je vois des hommes qui font vraiment un effort et je me dis : wow ! Je suis plus du genre à avoir du fun avec la mode, sans pour autant être le premier à mettre une tendance de l’avant.

Collaborer avec des stylistes a-t-il fait évoluer votre style ?

Disons que je me suis laissé épauler par des stylistes, mais je ne suis jamais « entré » dans leur monde. J’ai essayé ce qu’ils me proposaient, mais souvent je ne voulais pas oser. J’ai appris à dire non (rires). C’est important de se respecter et d’être bien dans ce que l’on porte.

Ses bonnes adresses

Glori.Us

434, avenue Victoria, Saint-Lambert

Zara

www.zara.com

Ron Abraham

www.ronabraham.fr

LADC Paris

www.ladc-paris.com