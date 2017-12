Des avions rouillés et un filtre Snapchat pour l’Armée

Les Forces armées canadiennes sont de leur époque pour le recrutement, mais leurs avions de chasse le sont hélas un peu moins. Aujourd’hui dans la Zone PolCan, on vous présente le nouveau filtre Snapchat de l’armée et le débat hilarant qui a suivi l’annonce de l’achat d’appareils usagée.

L’opposition parle «d’avions rouillés». Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, dit «avoir besoin de ces avions de chasse de toute urgence». Bref, le Canada a confirmé mardi qu’il achètera 18 appareils usagés de l’Australie pour dépanner et pour avoir des pièces pour réparer les vieux F-18 de l’armée canadienne.

Cette annonce a été la source de nombreuses blagues pendant la période des questions. Le député conservateur Tony Clement a ouvert le bal en les qualifiant de «seaux de boulons rouillés». Son collègue Pierre Paul-Hus en a rajouté une couche en demandant au gouvernement «pourquoi acheter 18 vieux bazous usagés».

Le président de la Chambre, Geoff Regan, a même dû intervenir pour ramener l’ordre dans le parlement.

Snapchat

Pendant que le gouvernement justifiait sa décision, les Forces armées canadiennes publiaient parallèlement un Snapcode sur leur compte Twitter. En le scannant, les usagers de Snapchat peuvent débloquer un filtre spécial leur permettant de devenir un militaire l’instant d’une photo. Le rêve d’une vie quoi. Ou pas.

Visualisez-vous dans les FAC - utilisez notre code à barres Snapchat pour avoir accès à la lentille des FAC! https://t.co/XWxZQ8Rr08 #ForcesEmplois #OsezVousSurpasser pic.twitter.com/Ba4oTZqfzI — Forces canadiennes (@ForcesCanada) 12 décembre 2017

Comme on a plus de temps libres que vous, on s’est donc amusé tout l’après-midi avec les portraits de Justin Trudeau et Mélanie Joly. «Engagez-vous» qu’ils disaient!

Capture d'écran

La Zone PolCan est une sorte de rapport quotidien sur l’actualité fédérale, mais racontée à notre manière. Ce sera l’occasion de vous faire un peu vivre la politique, mais en vous présentant des choses que vous ne verrez pas aux nouvelles.