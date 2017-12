Deux jeunes font le saut dans la NCAA

Le joueur d’avant-champ et voltigeur Alexandre Bédard ainsi que le premier but Yan-Éric Tremblay poursuivront leur carrière dans la NCAA.

Bédard a sauté sur l’offre des Warriors de Nyack College qui évoluent en Division 2 au lieu d’attendre la fin de la saison du printemps.

«Mon objectif était de jouer en Division 1 et j’ai reçu une offre de Campbell University, mais la bourse n’était pas suffisante, a-t-il expliqué. Nyack a augmenté son offre initiale et je n’ai pratiquement rien à payer. Ma mère et mon coach à Trinidad State College m’ont dit que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Le coach de Nyack m’a dit qu’il serait encore intéressé à mes services au printemps, mais qu’il allait continuer de recruter et que la bourse pourrait être inférieure.»

«Le coach aime ce que je fais et il entend me confier des responsabilités importantes afin de changer l’environnement, de poursuivre Bédard. Je vais être utilisé à différentes positions, mais je vais frapper au premier rang.»

Deux facteurs expliquent l’intérêt des Warriors. «Ma polyvalence et ma capacité de voler des buts, a indiqué celui qui porte les couleurs des Alouettes de Charlesbourg pendant la saison estivale. J’ai volé 37 buts (un sommet parmi la quarantaine de Québécois évoluant dans les collèges américains) l’an dernier pour terminer dans le Top 10 au pays. J’aimerais dépasser la marque de 40 cette année.»

Patience

De son côté, Tremblay a dû patienter plus longtemps que prévu avant de recevoir l’offre tant attendue des Tigers de East Central Oklahoma University qui évoluent en Division 1. «Avec une moyenne de plus de ,400, Yan-Éric a été élu sur la deuxième équipe d’étoiles de la NAIA et on pensait qu’il recevrait des offres rapidement, a souligné le responsable du programme sport-études des Canonniers de Québec Jean-Philippe Roy. Il est revenu s’entraîner avec notre groupe collégial à l’automne avant de recevoir une offre. Son coach à Clarendon College au Texas lui avait conseillé d’attendre en janvier afin de recevoir une offre plus généreuse.»