Fugueuse, une série bien loin des clichés

Les deux premiers épisodes laissent présager un drame en plusieurs nuances de gris. Contrairement aux préjugés souvent véhiculés, le personnage principal, Fanny (Ludivine Reding), n’est pas une enfant à problème trimballée de centres jeunesse en centres jeunesse. C’est une fille de banlieue de 16 ans bien ordinaire, débrouillarde et dégourdie, mais influençable. Ses parents (Lynda Johnson et Claude Legault) sont stricts, mais aimants. Et ses amis sont juste assez rebelles.

Photo Agence QMI, Dario Ayala