Hausse moyenne de 1 % des taxes à L’Ancienne-Lorette

La Ville de L’Ancienne-Lorette imposera à ses citoyens une augmentation moyenne de 1 % des taxes municipales en 2018.

Le maire et les cinq élus présents ont adopté le budget mardi soir. Les Lorettains ne subissent que très peu de changements depuis deux ans, puisque le budget précédent comportait une baisse de 1 %.

Après la fameuse hausse de 33 % en 2012, les augmentations ont varié entre 1,9 % et 3,9 % lors des quatre années suivantes, de 2013 à 2016.

Pour une résidence moyenne de 289 358 $, le compte de taxes 2018 augmentera de 31,95 $ pour s’établir à 3023,03 $, une hausse de 1,065 % plus exactement.

Le taux de taxation résidentiel par 100 $ d’évaluation sera désormais de 0,8938 $, alors qu’il était de 0,8844 $ en 2017. Le total du budget pour l’année 2018 sera de 31,5 M$, contre 30,9 M$ en 2017, en hausse de 562 210 $.

Les dépenses sont évaluées à 16 M$, en hausse de 1,7 %. La rémunération totale atteint 6,4 M$. La quote-part réelle de l’agglomération se situera à 15,45 M$ en 2018, une augmentation de 287 400 $ ou 1,9 %. Au programme triennal d’immobilisations (PTI), quelque 12,1 M$ seront investis au cours des années 2018 à 2020.

Confiant de gagner

Le maire croit toujours qu’il pourra diminuer les taxes s’il gagne le procès de la quote-part qui commence le 8 janvier prochain. Il est convaincu d’avoir un jugement en 2018.

« Comme on est sûr de gagner, le portrait financier va être complètement différent. On va rembourser les gens, on va baisser les taxes. Je sais exactement ce que je suis prêt à accepter. On a un dossier en béton », a notamment commenté Émile Loranger. Un montant de 6 M$ a été investi dans ce litige.

Ailleurs, la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures déposera son budget 2018 seulement en janvier, notamment en raison de l’arrivée de plusieurs nouveaux élus.