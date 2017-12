La confiance de Ramsay

Tout a été mis en place pour que David Lemieux redevienne champion du monde samedi soir. On n’a qu’à parler à Marc Ramsay pour s’en convaincre.

«Chaque camp change selon l’adversaire qu’on affronte. Au début, on fixe des objectifs qu’on souhaite atteindre, a souligné l’entraîneur. On veut la victoire et on trouve les moyens pour y arriver.

«Au niveau de l’intensité, celui pour affronter Billy Joe Saunders se compare à ce qu’on a a réalisé pour Gennady Golovkin. On a utilisé un total de cinq partenaires d’entraînement gauchers avec des habiletés qui sont bien au-dessus de la moyenne. On est prêts à tout et il n’y aura pas de problème.»

Ramsay ne le dira pas publiquement, mais le style de Saunders n’est pas facile à décortiquer. Le champion est capable de réduire n’importe quel boxeur au silence avec ses habiletés.

Le Trifluvien est confiant, car il sait que son guerrier a le couteau entre les dents et qu’il a hâte à la première cloche.

«Je sens qu’il est très bien, a-t-il ajouté. Il est capable d’ouvrir la machine dans les moments importants. Le feu brûle à l’intérieur de lui. Il est de plus en plus agressif et intense au gymnase.»

De l’huile sur le feu

Au cours des dernières semaines, Saunders a lancé des invectives à Lemieux par la voie des médias sociaux. Ce que l’Anglais ne sait pas, c’est qu’il donne du carburant au Québécois.

“Lorsque les adversaires viennent le chercher avec des propos, il devient encore plus motivé, a indiqué Ramsay. David prend cela de façon très personnelle.

‘Comme Mike Tyson dans ses belles années, ça l’allume beaucoup. Comme entraîneur, je dois garder cela sous contrôle, mais c’est intéressant de le voir dans cet état d’esprit.’

Saunders ne sera pas tout seul pour affronter la foule de la Place Bell. Il devrait avoir une armée de partisans et plusieurs rumeurs affirment que son compatriote et ancien champion unifié des lourds, Tyson Fury, sera aux abords du ring.