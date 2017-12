L'attentat de Québec, nouvelle la plus médiatisée de 2017

L'attentat de la mosquée de Québec, où un tireur a fait six morts en ouvrant le feu sur des fidèles à la fin janvier, a été la nouvelle la plus médiatisée depuis le début des années 2000, selon le bilan annuel d'Influence communications.

Dans son «État de la nouvelle: Bilan 2017» publié mardi, l'entreprise explique que la fusillade a été traitée abondamment par les médias, allant jusqu'à occuper 57,99 % de l'espace médiatique sur une période de sept jours. La nouvelle a aussi marqué l'ensemble du Canada en occupant 11,78 % de l'espace médiatique, ce qui lui vaut le troisième rang des nouvelles les plus importantes de l'année au pays, derrière les célébrations du 150e en juillet (12,82 %) et l'investiture de Donald Trump (11,98 %).

Au Québec, les inondations printanières historiques ont aussi suscité l'attention en accaparant 46 % de l'espace médiatique sur sept jours en mai. En comparaison, la tragédie de Lac-Mégantic avait généré 38,93 % du contenu médiatique en juillet 2013.

La dernière semaine des élections municipales et le dévoilement des résultats occupent les troisième et quatrième rangs des nouvelles les plus médiatisées, devant les scandales d'inconduites sexuelles visant notamment Gilbert Rozon et Éric Salvail, qui ont généré un poids médiatique de 20,27 % sur sept jours.

Le président américain Donald Trump a obtenu le titre de personnalité la plus mentionné dans les médias québécois en 2017, avec un poids médias de 3,72 %, devant le premier ministre Justin Trudeau (1,90 %) et le premier ministre Philippe Couillard (1,63 %). Notons que cinq membres de l'organisation du Canadien de Montréal se sont glissés dans le top 10.

Seules deux femmes sont parvenues à percer le top 50 des personnalités médiatiques de 2017, soit Hillary Clinton (28e rang) et Valérie Plante (41e rang).

Le sport continue de dominer les différentes catégories de nouvelles en comptant pour 17,23 % du contenu médiatique, en légère hausse par rapport à 2016. En comparaison, les nouvelles du sport ont généré 12,18 % du contenu dans l'ensemble du pays.

Les médias ont montré un regain d'intérêt en 2017 pour la politique fédérale, qui a généré 10,63 % du contenu médiatique, tandis que la politique provinciale a perdu quelques plumes.

Les nouvelles internationales ont aussi connu un regain de popularité, passant de 4,09 % du contenu des médias en 2016 à 6,17 % en 2017. Cependant, 85 % de ces nouvelles traitaient du président Donald Trump. Malgré cette hausse, l'importance des nouvelles internationales demeure toutefois moindre que celles traitant de cuisine, qui occupent 7,03 % de l'espace médiatique.